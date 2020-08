Epic Games Store ajoute la prise en charge des mods pour le premier jeu

Du Magasin de jeux épiques Cela fait Vapeur maintenant apparemment le même et ajoute également la possibilité d’intégrer des mods dans des jeux sur sa plate-forme. Pour le moment, cependant, cette fonction n’est disponible que dans un Phase bêta Pour MechWarrior 5: Mercenaires ajouté pour être progressivement déverrouillé pour de plus en plus de jeux.

Avec la prise en charge des mods, la plate-forme de jeu pourrait désormais convaincre encore plus d’utilisateurs.Après tout, l’un des principaux avantages du jeu sur PC est l’utilisation de modifications, ce que les joueurs de console, pour la plupart, se voient refuser.

Mods dans Epic Games Store

Avec le début de la phase bêta de “MechWarrior 5: Mercenaries”, les 13 premières modifications ont déjà été trouvées dans l’Epic Games Store. Cependant, comme il s’agit encore d’une première version de la nouvelle fonctionnalité, les erreurs, les incompatibilités et les désagréments de l’utilisateur doivent d’abord être identifiés et éliminés.

Quand d’autres mods seront-ils disponibles dans Epic Games Store? Le retour d’expérience des joueurs est désormais indispensable lorsque l’option de modding pour d’autres jeux et dans sa version complète apparaît dans la boutique. Plus les MW MW 5 sont testés avec diligence et les commentaires correspondants sont donnés, plus rapidement il y a de jeux disponibles pour le modding dans Epic Games Store.

Quand et Lequel Jusqu’à présent, les opérateurs n’ont pas encore annoncé les titres pour lesquels ils peuvent être sélectionnés et modifiés par vous. Un peu de patience doit encore être demandé, cependant, car une complète la mise en oeuvre et compatibilité avec tous les systèmes, cela demande un peu d’effort et de temps.

