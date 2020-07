Epic Games Store ajoute la prise en charge des mods, MechWarrior 5: Mercenaries en premier

Epic Games Store ajoute une autre fonctionnalité qui lui manque par rapport à des concurrents tels que Steam: le support des mods. Le premier titre auquel participer le lancement bêta des mods Epic Games Store est MechWarrior 5: Mercenaires. Une mise à jour est disponible pour le jeu et les joueurs pourront modifier le titre via le lanceur de la boutique Epic Games.

L’ajout de mods peut ajouter un attrait massif à un jeu et aider à prolonger sa durée de vie. Ils permettent aux joueurs de modifier certaines parties de l’expérience en fonction de leurs besoins. Traditionnellement, les mods devaient être en quelque sorte piratés dans un jeu. Mais, en 2011, Steam a introduit le Steam Workshop, qui permet aux joueurs de gérer leurs mods dans le client du magasin lui-même et de les appliquer automatiquement aux fichiers de jeu stockés localement sur leur machine. Maintenant, Epic a enfin une version bêta de cette même technologie.

Dans un article de blog sur le site officiel du jeu, le MechWarrior 5 Les développeurs de Piranha Games ont recommandé une poignée de mods capables de changer les mécanismes de base, de réviser les systèmes, d’étendre l’IA ennemie et même de transformer le jeu d’action à la première et à la troisième personne en un jeu de stratégie en temps réel. De Annonce de jeudi:

Mercenaires MechCommander par l’équipe MCM est une conversion de stratégie en temps réel très ambitieuse récemment annoncée MW5. Un changement de genre complet comme celui-ci parle vraiment des capacités et de la flexibilité de la création de mods pour MechWarrior 5: Mercenaires dans l’Unreal Engine!

MW5 Mercs rechargés par NavidA1, le créateur le plus prolifique du MW5 La communauté Modding, n’est pas seulement une extension quasi totale des Mechs et du MechLab, mais une refonte continue de nombreux systèmes de base et une collection de grandes améliorations de qualité de vie.

MercTech by MagnumForceGB est une refonte complète de nombreux mécanismes de base liés aux Mechs et au MechLab, présentant une gamme de nouvelles armes, équipements et fonctionnalités inspirés des systèmes et règles BattleTech traditionnels.

The TableTopRulez Lancemate et Mods d’IA ennemis par Oraeon1224 sont deux extensions importantes des systèmes d’IA en MW5, apportant une plus grande complexité et des niveaux d’intelligence visibles à l’IA en mission.

Le pack de compatibilité MW5 Mod by Sketch est un effort incroyable pour augmenter la compatibilité entre des Mods disparates, permettant aux créateurs de concentrer leur travail et de se coordonner avec d’autres créateurs pour libérer encore plus de potentiel dans leurs Mods.