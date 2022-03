Epic Games rachète la plateforme de musique indépendante Bandcamp

Un achat inattendu pour beaucoup vient de se produire. la société de jeux vidéo Jeux épiquesvient de faire l’achat de la plateforme de distribution de musique camp de bande. Maintenant, le producteur de jeux vidéo comme »Fortnite » sera le nouveau propriétaire de la plateforme musicale qui est devenue ces dernières années une véritable alternative pour les artistes indépendants.

La société Epic Games a déclaré que ce nouvel achat vise à soutenir la plateforme Bandcamp de manière équitable, tant pour les artistes que pour les fans. Les deux sociétés partageront la »mission de construire un plateforme conviviale pour les artistes« En termes de pourcentage de revenus. »

Bien que les termes de l’accord n’aient pas été divulgués, les sociétés ont annoncé le 2 mars que Bandcamp continuerait à fonctionner comme une entité distincte et maintiendrait son modèle commercial centré sur l’artiste. Actuellement, cette alternative pour les artistes indépendants du monde entier fait face à d’autres plateformes déjà consolidées telles que Spotify, Pomme ou Amazon Musique.

La maison américaine fondée en 2008 s’est toujours vue comme une communauté avec une vision plus axée sur le soutien à l’artiste et non avec l’élan mercantiliste d’une maison de disques traditionnelle.

Dans la note sur ce nouvel accord entre Epic Games et Bandcamp, il est assuré que les artistes de la plateforme musicale toucheront un pourcentage de 82% dans les bénéfices de leurs reproductions.

Epic assure que Bandcamp aura un rôle très important au sein de l’entreprise lorsqu’il s’agira de créer un écosystème de contenus de toutes sortes, où non seulement le secteur du jeu vidéo sera touché, mais aussi la technologie, l’art, la musique et bien d’autres.

»La mission de Bandcamp est d’aider à diffuser le pouvoir de guérison de la musique en créant une communauté où les artistes prospèrent grâce au soutien direct de leurs fans. Dans Epic Games, nous avons trouvé un allié qui croit aussi profondément que nous que l’avenir de la musique et de l’art lui-même dépend de la création de communautés équitables et inclusives comme la nôtre, où nos propres fans et artistes ont contribué à en faire une réalité » il commenté Ethan Diamond PDG de Bandcamp.

Il est un peu prématuré de savoir exactement ce qui va changer chez Bandcamp après cette acquisition. Mais, tout comme Netflix parie sur les jeux vidéo, Epic Games veut avoir un allié solide dans l’industrie de la musique pour commencer à s’aventurer dans des expériences plus virtuelles, comme les concerts qui ont été offerts à Fortnite.