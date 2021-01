Epic Games poursuit Apple et Google également au Royaume-Uni

Nouvelles implications dans le différend qu’il voit Jeux épiques, la maison de développement de Fortnite, contre Apple et Google, deux des géants de la Silicon Valley. Un différend juridique entre des multinationales a éclaté en août dernier, lorsque Apple et Google ont décidé de supprimer la populaire bataille royale de leurs magasins numériques respectifs, App Store et Play Market, à la suite de la violation des conditions d’utilisation du magasin par Epic Games. Jusqu’à il y a quelques jours, les détails sur le processus entre les parties prévu pour cette année étaient toujours en attente, mais la situation a été encore agitée par la maison de logiciels Fortnite, qui a élargi le différend contre Apple et Google, par le biais d’une plainte auprès du Tribunal antitrust britannique.

Comme indiqué par le portail Bloomberg, Epic Games a déclaré via un document que la décision d’Apple de supprimer le jeu vidéo de l’App Store est illégal. Une position, comme mentionné ci-dessus, est intervenue après que la société de logiciels a tenté de contourner les services de paiement de l’App Store, pour avoir un revenu total sur les achats des utilisateurs du jeu. Epic Game s’oppose à ce choix par un procès qui, avec un autre similaire contre Google d’Alphabet Inc., a été rendu public jeudi dernier par le tribunal d’appel de la concurrence.

Dans le document, Epic Games souligne comment Apple a abusé de son position dominante: « C’est un argument important à faire valoir au nom des consommateurs et des développeurs au Royaume-Uni et dans le monde qui sont touchés par l’abus de pouvoir de marché d’Apple et de Google. » Des mots forts d’Epic Games, annoncés non pas pour obtenir des dommages-intérêts, mais pour promouvoir « un accès équitable et une concurrence bénéfique pour tous les consommateurs ». Néanmoins, Apple n’a encore rien dit à ce sujet.

Il s’agit d’une dernière tentative d’Epic Games de voir Fortnite restauré dans l’App Store avant tout, étant donné que selon les dernières informations sur l’affaire, le retour de la bataille royale sur les appareils mobiles d’Apple est attendu pour l’instant en juillet. 2021, à moins que la nouvelle décision d’Epic Games avec le tribunal antitrust britannique n’entraîne de nouvelles implications.

