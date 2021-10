Epic Games pourrait envisager de produire un film Fortnite

La culture des jeux vidéo en ligne a été marquée ces dernières années par la présence de « Fortnite », un jeu de bataille royale populaire qui, selon un nouveau rapport, envisagerait la possibilité de le porter au grand écran avec son propre film, après l’équipe d’Epic Games a fait une curieuse expansion dans ses lignes de travail.

Et c’est que les nouveaux membres du studio de jeux vidéo sont, pour la plupart, des personnes qui ont été impliquées dans la réalisation de bandes telles que la trilogie « Star Wars » sous la supervision de Disney, bien que la production du « Fortnite » Le film n’est pour l’instant que pure spéculation.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le nouveau Superman de DC Comics est présenté comme bisexuel

Selon The Information, Epic Games envisagerait de diversifier son travail en tant que société de divertissement en partie en raison de sa bataille juridique contre Google et Apple, et que les possibilités d’un film sur « Fortnite » seraient déjà en discussion. parmi les dirigeants de l’entreprise.

Epic Games aurait déjà ajouté à ses rangs Jason Mc Gatlin, qui était vice-président de la production physique chez Lucasfilm, en plus d’être producteur exécutif sur tous les films que Disney a sortis pour la franchise « Star Wars », ayant désormais le poste de Président des projets spéciaux.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Chainsaw Man » remporte le prix Harvey du meilleur manga

Lynn Bart de Lucasfilm est désormais responsable des affaires commerciales chez Epic Games, tandis que Chris Furia est désormais vice-président du financement de la production de la société de développement de jeux, ce qui a suscité un certain nombre de spéculations au sein de la communauté des joueurs de Fornite.

Bien que ces nouvelles recrues ne doivent pas être considérées comme une confirmation du film « Fortnite » rumeur, il n’est pas très difficile d’imaginer que les dirigeants d’Epic Games veuillent profiter de ce média compte tenu de la rentabilité de leur public cible et, de toute évidence, augmenter les collaborations potentielles du jeu avec d’autres franchises.