Epic Games dépose une plainte contre Apple auprès d’un organisme de surveillance britannique pour de prétendues «  pratiques monopolistiques  »

Epic Games a déposé une plainte mardi sur les prétendues «pratiques monopolistiques» d’Apple au chien de garde britannique de la concurrence, qui enquête sur le fabricant d’iPhone en raison de ses inquiétudes quant à sa position dominante dans la distribution d’applications. La décision du créateur du célèbre jeu vidéo Fortnite est la dernière salve de sa bataille acharnée sur l’App Store d’Apple. Epic Games a également déposé une plainte aux États-Unis et en Australie, ainsi qu’une plainte antitrust dans l’Union européenne contre Apple.

La plainte du fabricant du jeu accuse Apple de comportement anticoncurrentiel et de fixer des règles strictes sur la distribution d’applications et les paiements en violation présumée des règles britanniques.

Apple a déclaré qu’il n’était pas surpris par la plainte d’Epic au Royaume-Uni « car nous les avons vus utiliser le même playbook dans le monde. »

L’Autorité de la concurrence et des marchés a confirmé avoir reçu la plainte et a déclaré qu’elle serait considérée dans le cadre de son enquête ouverte le mois dernier pour déterminer si les pratiques d’Apple entraînent une hausse des prix ou un choix moindre pour les consommateurs.

Le différend découle du fait qu’Apple a réduit de 30% certains achats effectués via des applications, quel service de streaming musical Spotify et d’autres applications ont également rencontré des problèmes avec. Epic a essayé de contourner le Magasin d’applications avec un système de paiement direct, mais Apple a répondu en supprimant l’application Fortnite de la plate-forme.

«En maîtrisant la concurrence et en exerçant son pouvoir de monopole sur la distribution des applications et les paiements, Apple prive les consommateurs britanniques du droit de choisir comment et où ils obtiennent leurs applications, tout en enfermant les développeurs dans un marché unique qui permet à Apple de facturer le taux de commission de leur choix, », A déclaré Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, dans un communiqué.

«Ces pratiques néfastes conduisent à des coûts artificiellement gonflés pour les consommateurs et étouffent l’innovation chez les développeurs, dont beaucoup sont incapables de rivaliser dans un écosystème numérique truqué contre eux», a déclaré Sweeney.

Epic a déclaré qu’il ne demandait pas de dommages-intérêts mais souhaitait que les régulateurs proposent des correctifs pour éviter les distorsions et les manipulations du marché.

Apple a déclaré qu’Epic Games a connu un énorme succès grâce à l’App Store et «souhaite désormais fonctionner selon un ensemble de règles différent de celles qui s’appliquent à tous les autres développeurs. Le résultat serait une protection de la confidentialité et de la sécurité des données affaiblies pour nos clients, et nous pensons que c’est faux. »

