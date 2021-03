Epic Games annonce l’achat de Mediatonic

Jeux épiques a annoncé l’acquisition de Mediatonic, la société matrice de Groupe Tonic Games, qui a réalisé « Fall Guys: Ultimate Knockdown »

L’annonce a été faite via un article de blog sur le site Web d’Epic Games le mars e. En plus de Mediatonic, mieux connu pour «Fall Guys», Tonic Games Group possède également plusieurs studios tels que Irregular Corporation et Fortitude Games.

Epic Games a assuré aux fans de « Fall Guys » que « Le jeu ne change pas et Epic continuera investir pour faire du jeu une expérience formidable pour les joueurs sur toutes les plateformes ».

Selon une page FAQ distincte axée sur « Fall Guys », Epic et Mediatonic ont confirmé que « Fall Guys » restera sur Steam.

Interrogé Epic à ce sujet mais pas de réponse directe. D’un porte-parole: « Les plans à long terme sont toujours en cours, mais nous prévoyons de faire venir Fall Guys sur l’Epic Game Store à un moment donné pour les aider à s’étendre à de nouveaux publics » – AmericanTruckSongs8 (@ethangach)

Selon les rapports, un Porte-parole épique a également partagé avec Ethan Gach, un journaliste critique, que le «Les plans à long terme sont toujours en cours d’élaboration, mais nous espérons amener Fall Guys sur Epic Games Store à un moment donné. pour les aider à s’étendre à de nouveaux publics ».