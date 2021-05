Epic Games a offert à Sony 200 millions de dollars pour ses jeux PC

Vente-unique Pack CHAMBRE IMPERATRICE - lit à baldaquin 160x200 cm et ses 2 chevets - Métal façon fer forgé

Gardez l'esprit tranquille avec cette offre pack tout inclus! Vous profiterez ainsi de réductions incroyables et d'une livraison facilitée en une fois à votre domicile! Tout en douceur et en finesse, grâce à ses volutes et arabesques, la collection IMPERATRICE vous séduira par le charme et le cachet de sa silhouette crème façon fer forgé. Ce pack IMPERATRICE comprend le lit baldaquin en 140x190 ou 140x200 160x200 ou 180x200cm et les 2 chevets IMPERATRICE. Caractéristiques : Structure métal, fer Livré avec un sommier à lattes, sans matelas. Coloris crème Chevets avec plateaux en verre trempé Dimensions : Lit en 140x190 cm: L199 x P148 x H199 cm Lit en 140x200 cm: L212 x P145 x H198 cm Lit en 160x200 cm : L209xP170xH199 cm Lit en 180x200 cm: L212 x P185 x H198 cm Couchage : 140 x 190 cm, 140x200cm, 160x200 cm ou 180x200cm Chevet : L50 x P39x H68 cm Dimensions des colis du lit en 140x190 cm: Colis 1 : L145xP84xH10 cm (17.5 kg) Colis 2 : L203xP20xH13 cm (17.10 kg) Dimensions des colis du lit en 140x200 cm: Colis 1 : L145xP84xH10 cm (17.5 kg) Colis 2 : L203xP20xH13 cm (17.5 kg) Dimensions des colis du lit en 160x200 cm : Colis 1 : L166xP85xH11 cm (19.5 kg) Colis 2 : L203xP21xH13 cm (17.5 kg) Dimensions des colis du lit en 180x200 cm: Colis 1 : L185xP84xH10 cm (21.5 kg) Colis 2 : L203xP21xH13 cm (17.5 kg) Dimensions des colis des chevets : colis 1 : L69 x P46 x H9 cm (5.3kg) colis 2 : L54 x P42 x H4 cm (5kg) Matelas & rideaux non inclus. Ce lit est compatible avec tous les matelas 140x190 cm, 140x200 cm, 160x200 cm ou 180x200 cm. Meubles à monter soi-même. Le délai de livraison sera confirmé dans votre panier