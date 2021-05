Epic Games a offert à Sony 200 millions de dollars pour proposer des exclusivités PS5 et PS4 dans son magasin

Epic Games a déposé un accord avec une garantie minimale de 200 millions de dollars pour que Sony transfère quatre à six de ses exclusivités de première partie sur Epic Games Store. Dans le cadre d’une note interne datée de septembre 2020 – publiée sur ResetEra dans le cadre de la bataille judiciaire en cours entre le fabricant d’Unreal Engine et Apple – le document note qu’il était, à l’époque, «toujours en attente des commentaires» du détenteur de la plate-forme.

Une garantie minimale signifie que Sony recevrait 200 millions de dollars pour le logiciel, quelles que soient les performances commerciales. Il gagnerait alors probablement des redevances sur les titres s’ils dépassaient la somme susmentionnée. Cependant, on ne sait pas si le géant japonais a accepté l’accord: Days Gone, par exemple, devrait sortir plus tard ce mois-ci sur Steam. et la boutique Epic Games.

Nous allons supposer qu’il n’a pas encore accepté les conditions d’Epic Games, car les débuts de Deacon St John ne seraient pas publiés sur Steam si c’était le cas. Pour être juste, cela n’a pas de sens pour PlayStation de porter ses jeux sur PC mais de restreindre les vitrines sur lesquelles ils sont disponibles: en plus de profiter du contenu du catalogue, cette initiative vise à renforcer la notoriété de la marque pour des séries de base comme Horizon Zero. Dawn aussi.