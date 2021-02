Éphémérides. Maserati célèbre le 70e anniversaire de l’A6G 2000

Maserati célèbre le 70e anniversaire de l’A6G 2000, un modèle aux caractéristiques sportives, qui combine les valeurs typiques de la marque trident, à savoir l’exclusivité, l’esprit sportif et un design unique.

La première unité de la série A6, produite entre 1946 et 1957, et nommée d’après Alfieri Maserati, le 6 indiquant le type de moteur utilisé (six cylindres en ligne), fut livrée en février 1951. L’A6G 2000 vint remplacer l’A6. La série 1500 et son nom étaient dus à la fonte (ghisa, en italien) utilisée dans la construction du vilebrequin et à la cylindrée de 2000 cm3.

À cette époque, il y avait une augmentation de la demande sur le marché italien pour les voitures plus performantes. Pour répondre à ce besoin, Maserati a présenté le moteur de 2,0 litres de l’A6GCS pour exploiter tout le potentiel du châssis de l’A6.

L’augmentation de cylindrée a été obtenue grâce au travail effectué au niveau du diamètre et de la course des six cylindres en ligne.

LIRE TROP

Connaissez-vous ElDorado, l’emblématique monoplace Maserati?

Le moteur amélioré, d’une cylindrée de 1954,3 cm3, développait une puissance de 90 ch à 100 ch, selon la configuration finale, permettant d’atteindre une vitesse maximale de 180 km / h, une déclaration claire au monde de la qualité de Maserati et de votre esprit sportif.

16 exemplaires ont été produits entre 1950 et 1951

La Maserati A6G 2000 a été présentée au salon de l’automobile de Turin 1950, avec deux versions lancées: une berline quatre places et deux portes, signée Pininfarina, et un cabriolet conçu par Pietro Frua.

Entre 1950 et 1951, 16 unités ont été assemblées: neuf wagons de Pininfarina, cinq cabriolets et un coupé de Pietro Frua. À son tour, Alfredo Vignale a produit le dernier exemple: un coupé bicolore A6G 2000, avec ses lignes sportives typiques.

Dans le chapitre technique, l’A6G 2000 avait une traction arrière, une boîte de vitesses à quatre vitesses, un embrayage à sec monodisque, une suspension avant et arrière indépendante composée d’un essieu rigide avec ressorts à lames.

Des freins à tambour sur les quatre roues à commande hydraulique et des roues en acier, pleines ou à bras, complètent la combinaison soigneusement choisie de fabrication et d’innovation technologique qui a imposé cette voiture, icône du paysage automobile de son temps.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂