Épée du nécromancien reportée au 28 janvier pour PC et consoles

L’éditeur JanduSoft SL et Grimorio of Games ont annoncé le léger retard de Épée du nécromancien. Cela marque le deuxième retard pour le titre qui prévoyait de sortir le 10 décembre. Le jeu est l’un des derniers à repousser sa date de sortie au lancement repoussé de CyberPunk 2077, mais la décision de CD Projekt Red n’est pas la seule raison.

L’annonce a été faite sur Kickstarter. Le développeur voulait éviter d’être lancé à peu près en même temps que le jeu très attendu CyberPunk 2077 et quelques problèmes pour que le titre soit approuvé pour le lancement sur le Nintendo Commutateur.

Épée du nécromancien la date de lancement n’était pas trop proche de la sortie de CyberPunk 2077, mais il est vrai que beaucoup attendent avec impatience la sortie. Cela signifie que d’autres jeux qui voulaient être lancés dans le mois décident de repousser leur date de lancement pour se faire remarquer au risque de contrarier les fans.

L’annonce est allée plus loin dans le processus d’approbation. L’éditeur a envoyé le jeu pour obtenir la certification de la console au début du mois pour PlayStation 4, Xbox One, et la Nintendo Switch. Les deux premières consoles ont réussi sans aucun problème, mais le jeu a échoué à un test spécifique pour la Nintendo Switch. Cela signifie que le développeur devait résoudre le problème, puis le renvoyer pour approbation.

Le problème spécifique était que l’écran du jeu semblait être rogné lors du forçage d’une résolution de 480p sur un écran de 1080p. Le développeur a essayé d’aller de l’avant et de demander un correctif pour le jour de la sortie, mais Nintendo a de nouveau refusé. Une fois le problème résolu, le jeu a dû subir à nouveau tout le processus de certification avec Nintendo.

Épée du nécromancien est un RPG d’action d’exploration de donjons avec des éléments roguelike. En tant que Tama, les joueurs peuvent faire revivre leurs ennemis vaincus et leur ordonner d’aider au combat en utilisant le Épée du nécromancienles pouvoirs interdits.

L’objectif principal de Tama est d’atteindre les profondeurs des donjons et d’acquérir suffisamment de puissance pour ramener Koko d’entre les morts. Si Tama est vaincu avant de terminer le jeu, il perdra toutes ses armes et monstres équipés mais conservera la moitié du niveau atteint pendant la course.

Tama peut utiliser une variété d’armes et d’objets dans le système de combat fluide en face à face. Le personnage améliorera ses statistiques en combattant, avec les ennemis réanimés qui combattent maintenant à leurs côtés. Le titre contient également un jeu coopératif local, pour que les joueurs n’aient pas à se battre seuls.

Épée du nécromancien Le lancement est désormais prévu sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 28 janvier 2021.