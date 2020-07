Épargner en temps de crise: où les consommateurs peuvent commencer à utiliser le crayon rouge

Perte d’emploi, chômage partiel – en temps de crise, de nombreux ménages doivent se débrouiller avec moins d’argent qu’auparavant. Cela s’applique également à certains en raison de la pandémie corona. Cependant, il existe des moyens d’épargner.

Travail à temps réduit, perte d’emploi, perte de revenus: la crise corona a un impact financier sur beaucoup. Cependant, les dépenses peuvent être contrôlées à l’aide de méthodes simples. L’un d’eux: faire des achats plus souvent avec de l’argent. Pourquoi cela peut-il aider? La raison est relativement simple: si vous payez régulièrement avec votre carte à la caisse, vous perdez plus rapidement la trace des choses. Vous courez également le risque de faire des achats spontanés. Cela peut conduire au fait que vous vous ennuyiez plus tard en regardant le relevé bancaire sur des dépenses inutiles. Pour certains, il peut être préférable de payer en espèces.

«Mais c’est une question de type», déclare Sally Peters de l’Institut des services financiers (iff) de Hambourg. Il peut également être judicieux de vous fixer une certaine limite lors de vos achats. Et surtout: magasiner consciemment et consommer consciemment. “Quiconque fait cela évite les dépenses inutiles et économise de l’argent”, ajoute Thomas Mai du Bremen Consumer Center. Cinq conseils:

Vérifier les contrats

L’électricité, le gaz ou les smartphones peuvent consommer beaucoup d’argent chaque mois. Si vous souhaitez enregistrer ici, examinez de près les contrats existants. Est-ce que tout correspond encore à la situation de vie actuelle? Existe-t-il des fournisseurs avec des conditions plus favorables? “Il est souvent rentable d’obtenir plusieurs offres et de les comparer avec un contrat existant”, déclare Peters.

En ce qui concerne les coûts énergétiques, par exemple, un ménage peut alléger le budget du ménage en passant à un fournisseur moins cher: selon le portail de comparaison Verivox, par exemple, les clients avec une consommation électrique moyenne de 4000 kilowattheures peuvent économiser en moyenne 256 euros par an avec un changement.

Les téléphones portables et les frais de téléphonie fixe sont également régulièrement contrôlés. Cela ne signifie pas toujours un changement. “Il existe souvent une option pour changer de tarif et économiser de l’argent avec l’ancien fournisseur”, a déclaré Peters.

Ajuster le taux d’épargne

Épargner régulièrement a du sens dans les bons moments. Dans une crise, cependant, cela devient vite trop. Si vous avez un plan d’épargne bancaire ou ETF, vous devez vous demander si vous pouvez réduire le taux. «Mais il est également souvent possible d’ajuster le taux d’épargne pour d’autres produits d’épargne», explique Peters.

Les produits de retraite peuvent généralement être rendus non contributifs pendant une période limitée, explique Mai. Ce qui suit s’applique ici: Les consommateurs doivent contacter le fournisseur. Cela peut peut-être aussi l’heure du taux. “Mais attention, l’argent finira par arriver à échéance et les consommateurs devront s’y préparer”, déclare Mai.

Important à noter: les contrats d’épargne attractifs ne doivent pas être annulés trop rapidement. “Cela pourrait entraîner la perte de bonus”, prévient Peters. Cela semble différent si le contrat rapporte peu ou est plutôt cher. «Une résiliation devrait être envisagée ici», conseille Mai.

Vérifier les frais de compte

Le temps des comptes courants libres passe progressivement. De plus en plus de banques facturent des frais de gestion de compte. Selon la Stiftung Warentest, la gamme est considérable: elle va de la gratuité à un peu moins de 250 euros par an. Cependant, un compte en ligne ne devrait pas coûter plus de 60 euros par an, conseillent les testeurs de produits.

Afin d’avoir une vue d’ensemble, il est utile de consulter la grille tarifaire. Les banques doivent lister tous les coûts, frais et intérêts. Les clients de la banque peuvent ensuite vérifier auprès de leur institut s’il existe un compte moins cher.

Si vous ne trouvez rien là-bas, vous devriez envisager de changer. «Mais soyez prudent», dit Peters. Les consommateurs doivent prêter attention aux services offerts par une autre banque et les comparer avec ceux de la banque actuelle. Par exemple, si vous passez à une banque directe, vous pouvez payer moins de frais, mais vous devrez peut-être faire de longs trajets vers le guichet automatique le plus proche.

Pour rééchelonner les prêts

La facilité de découvert est pratique, mais coûteuse. «Les taux d’intérêt sur les facilités de découvert sont parfois scandaleusement élevés», dit Mai. Selon la banque, jusqu’à 13% d’intérêts sont possibles. Ceux qui continuent de tomber dans le rouge avec leur crédit sur leur compte courant devraient penser à un prêt à tempérament. “Cela peut être beaucoup moins cher financièrement”, a déclaré Mai.

Une comparaison: selon FMH Finanzberatung, la facilité de découvert est actuellement de 9,24% en moyenne. Pour un prêt à tempérament d’une durée de 36 mois, en revanche, seuls 3,96% sont dus en moyenne. Même avec une durée de 60 mois, le taux d’intérêt sur le prêt à tempérament est toujours de 4,03% en moyenne (au 22 juillet.

En cas de doute, demandez conseil

Si les revenus et les actifs ne suffisent plus à compenser les arriérés, on parle de surendettement. Dans ce cas, il est logique d’obtenir de l’aide. Une possibilité: discutez d’abord du sujet avec vos amis ou votre famille. S’il n’y a pas de solutions ici, les conseils des centres de conseil aux consommateurs ou des conseils en matière de dette peuvent vous aider. Le plus tôt les problèmes sont résolus, mieux c’est.