Enyaq iV. Jusqu’à 306 ch et 500 km d’autonomie pour le premier SUV électrique de Skoda

LES Skoda Enyaq iV partage avec les futurs SUV électriques Volkswagen ID.4 et Audi Q4 e-tron la même super-plateforme MEB, et il appartenait à la marque tchèque d’être la première à dévoiler le premier électrique avec cette typologie au sein du groupe Volkswagen.

En fait, ce n’est que le début d’une énorme offensive du géant allemand: d’ici 2022, 27 modèles dérivés du MEB seront lancés; en 2028, nous aurons 70 modèles MEB en vente!

Le premier à être connu, l’ID.3, est une famille compacte avec une taille similaire à une Golf, donc les dimensions supplémentaires de l’Enyaq iV surprennent et démontrent la flexibilité de la plate-forme – les modèles MEB peuvent «s’étirer» jusqu’à 5,0 Longueur minimale. Le SUV tchèque est beaucoup plus long et plus grand, se positionnant, en dimensions, entre un Skoda Karoq et un Kodiaq.

Il mesure 4,65 m de long, 1,87 m de large et 1,62 m de haut, des dimensions qui ne diffèrent pas beaucoup de celles que l’on trouve dans une Audi Q5, une Alfa Romeo Stelvio ou une Jaguar I-Pace. L’empattement de 2,76 m promet des dimensions internes assez généreuses, allant à l’encontre de ce à quoi Skoda nous a habitué dans tous ses modèles.

Nous vous le prouverons en temps voulu, mais le 585 l annoncé pour le coffre dépasse la plupart des SUV de dimensions équivalentes (combustion ou non).

Cinq niveaux de performance, trois batteries

Cinq versions sont prévues pour la Skoda Enyaq iV correspondant à cinq niveaux de performances différents, et trois batteries différentes en capacité:

Enyaq iV 50 – 148 ch, batterie de 55 kWh, autonomie de 340 km;

Enyaq iV 60 – 179 ch, batterie de 62 kWh, autonomie de 390 km;

Enyaq iV 80-204 ch, batterie de 82 kWh, autonomie de 500 km;

Enyaq iV 80x – 265 ch, batterie de 82 kWh, autonomie de 460 km;

Enyaq iV RS – 306 ch, batterie de 82 kWh, autonomie de 460 km.

Les Enyaq iV 50, 60 et 80 ont uniquement un moteur électrique monté sur l’essieu arrière, marquant le retour chez Skoda des modèles à propulsion arrière, ce qui ne s’est pas produit depuis 1990. Les Enyaq iV 80x et RS ont un moteur supplémentaire sur l’essieu avant, donc à quatre roues motrices.

La Skoda Enyaq iV RS est également le modèle Skoda le plus puissant jamais conçu. Les 306 ch vous permettent d’accélérer de 0 à 100 km / h en 6,2 secondes pressées et la vitesse maximale est limitée à 180 km / h – le reste Enyaq reste à 160 km / h.

Skoda Enyaq iV Founders Edition

Charger l’Enyaq iV

Le SUV électrique permet à l’origine de recharger jusqu’à 50 kW, passant éventuellement à 100 kW lorsqu’il est équipé de la batterie de 62 kW et jusqu’à un maximum de 125 kW avec la batterie de 82 kW. Dans ce dernier cas, charger la batterie entre 10% et 80% de sa capacité prend 38 minutes.

Il peut également être rechargé via une prise domestique ou un boîte murale 11 kW (le processus prend entre six et huit heures selon la taille de la batterie).

Les détails «Simply Clever» auxquels nous sommes habitués par Skoda sont également évidents lorsqu’il s’agit de disposer les câbles de charge, avec un compartiment dédié sous le plancher du coffre.

Plus de premières

Non seulement c’est le premier SUV électrique de Skoda (et du groupe Volkswagen), mais il fait également ses débuts avec des équipements jusqu’ici inconnus de la marque tchèque. Parmi eux se trouve la première Skoda à être équipée d’un affichage tête haute avec fonction de réalité augmentée, avec les informations à «projeter» sur l’asphalte.

Comme on pouvait s’y attendre, il est également équipé de tous types d’assistants à la conduite, qui travaillent ensemble pour permettre une conduite semi-autonome (niveau 2). En plus d’apporter de nombreux équipements de sécurité passive et active, par exemple, le Proactive Crew Protect Assist, qui prétend automatiquement les ceintures de sécurité lors du freinage d’urgence, et ferme les vitres et le toit panoramique en cas de collision imminente, glisser ou risque de basculer.

Les groupes optiques, à l’avant et à l’arrière, sont des LED standard, et des phares Matrix LED à l’avant et Full LED à l’arrière peuvent être choisis.

À l’intérieur

La Skoda Enyaq iV exprime également, à travers son design intérieur et les matériaux utilisés, ses affirmations «plus vertes». Le tableau de bord mise sur un style plus épuré, mettant en valeur l’écran central très généreux de 13 pouces du système d’infodivertissement. Il est complété par un petit tableau de bord numérique de 5,3 ″.

L’absence de chaîne cinématographique conventionnelle a permis de libérer de l’espace à l’intérieur de l’Enyaq iV, et cela ne pourrait être plus évident dans l’augmentation des espaces de stockage dont il dispose. Sous la console centrale, il y a un espace avec un généreux 11,4 l d’espace disponible, tandis que sous l’accoudoir avant il y a un compartiment d’une capacité de 6,2 l.

Avec l’Enyaq iV, Skoda saute également les niveaux d’équipement traditionnels. Au lieu de cela, nous aurons des «Design Selections», qui changent l’environnement à bord (couleurs, motifs et revêtements), avec 10 thèmes au choix, inspirés des environnements intérieurs modernes. Les noms choisis comme Loft, Studio, Lodge, Lounge ou ecoSuite, donnent une idée plus concrète de ce dont il s’agit.

Les matières qui les accompagnent sont également plus écologiques, avec le choix de passer par des matières naturelles (revêtements à 40% de laine vierge), d’autres traitées de manière plus durable (comme le cuir) et encore d’autres recyclées.

Quand arrive?

Le nouveau Skoda Enyaq iV, premier SUV électrique de la marque tchèque, n’arrivera qu’au début de l’année prochaine. Les prix ou comment la gamme portugaise ne sera structurée qu’à l’approche de la date de lancement.

