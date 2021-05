Envoyer de l’argent via Bizum directement depuis WhatsApp: comment BBVA Cashup est activé et fonctionne

Bien que nous attendions toujours que WhatsApp apporte leurs paiements mobiles dans le monde entier, la vérité est que les clients BBVA peuvent utiliser une alternative «similaire» qui appartient à la banque: BBVA Cashup. Grossièrement, c’est un clavier tiers pour le mobile qui vous permet d’envoyer de l’argent sans quitter les applications de messagerie, comme WhatsApp, Telegram ou toute autre alternative.

La procédure est extrêmement simple. Il vous suffit de l’activer à l’aide de l’application BBVA (iOS / Android) et d’envoyer le montant que vous souhaitez au contact. Ensuite, nous verrons comment il est activé et comment il fonctionne cette fonction particulière et intéressante.

Comment utiliser BBVA Cashup

Instructions pour activer BBVA Cashup.

Si vous êtes client BBVA, lorsque vous ouvrez l’application, une fenêtre pop-up apparaîtra vous invitant à activer la fonction. Dans le cas où il n’apparaît pas, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour voir Comment actif:

Ouvrez le menu latéral de l’application BBVA.

Sélectionnez « Effectuer une opération ».

Allez dans « Bizum: envoyer / recevoir de l’argent ».

Appuyez sur « Paramètres ».

En bas, recherchez « BBVA Cashup » et cliquez sur l’option.

Les instructions pour l’activer apparaîtront, qui varieront selon que vous utilisez un iPhone ou un mobile Android.

Que ce soit sur iOS ou Android, la clé est que BBVA Cashup est un clavier tiers, comme Swiftkey ou Fleksy. Une fois que nous l’avons activé et que nous avons donné les autorisations appropriées, nous devrons simplement ouvrez un chat WhatsApp et sélectionnez « BBVA Cashup » comme clavier. Sous iOS, cela se fait en cliquant sur l’icône circulaire dans le coin inférieur gauche et sous Android à partir de la notification permanente qui apparaît dans le panneau de notification lorsque nous écrivons.

Clavier BBVA Cashup.

Lors de la sélection du clavier BBVA Cashup un panneau d’accès rapide à Bizum sera ouvert. À partir de là, nous pouvons sélectionner l’un des contacts auxquels nous envoyons normalement de l’argent, parcourir tous nos contacts ou entrer un numéro manuellement. Ensuite, il vous suffit de cocher le numéro que nous voulons envoyer, de saisir le code d’accès et de vérifier le transfert avec le code qui nous sera envoyé par SMS.

Tout cela se fait sans quitter les applications. Donc, si vous parlez à un contact sur WhatsApp et qu’il vous dit que vous lui devez 30 euros, vous pouvez lui envoyer tout de suite sans même quitter WhatsApp. C’est une fonction totalement gratuite et pour y accéder, il vous suffit de télécharger l’application BBVA.