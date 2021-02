Environ la moitié de la population sud-africaine peut avoir eu le COVID-19, selon une enquête sérologique

La variante sud-africaine représente environ 90% de la deuxième vague de cas de COVID-19 dans le pays, selon les scientifiques.

Des hommes font la queue alors que les agents du ministère de la Santé effectuent un dépistage et des tests de coronavirus dans une auberge pour hommes à Jeppestown, Johannesburg. Image: AFP

Environ la moitié de la population sud-africaine a peut-être déjà été infectée par un coronavirus , un chiffre bien plus élevé que le décompte documenté, suggèrent une étude et une analyse des chiffres des décès. Des échantillons prélevés sur près de 5000 donneurs de sang dans quatre provinces sud-africaines en janvier ont montré qu’entre 32 et 63% avaient des anticorps contre le coronavirus . Le chiffre se compare à des taux de cas confirmés cliniquement de seulement deux à trois pour cent, selon une étude sud-africaine publiée en ligne la semaine dernière, mais qui n’a pas encore terminé l’examen par les pairs.

Les chiffres pourraient être sous-estimés, a déclaré la chercheuse principale Marion Vermeulen du Service national sud-africain du sang. Personnes avec COVID-19 confirmé ou suspecté sont incapables de donner du sang pendant 14 jours, et donc moins susceptibles d’être prélevés, a-t-elle expliqué.

Les anticorps sont un révélateur de l’exposition d’un individu au virus, mais pas une confirmation que la personne en est tombée malade.

La plupart des anticorps ont été détectés dans les provinces du Cap oriental et du KwaZulu-Natal. Les deux étaient les épicentres de la deuxième vague d’infection en Afrique du Sud lorsqu’elle a commencé en décembre.

Officiellement, l’Afrique du Sud a enregistré près de 1,5 million de coronavirus cas, dont un peu moins de 48 500 ont été mortels – le bilan le plus élevé en Afrique. Mais les données émergentes suggèrent que ce chiffre est sous-estimé, selon un statisticien.

Selon le Conseil sud-africain de la recherche médicale (SAMRC), plus de 140 000 décès naturels en excès se sont produits depuis mai de l’année dernière. Le SAMRC ne donne pas de détails sur la cause de ces décès supplémentaires.

Mais le statisticien en chef du principal assureur médical privé Discovery a déclaré que, sur la base de ses observations, environ 90% de ces décès supplémentaires sont attribuables au COVID-19 .

Si tel est le cas, le véritable bilan des décès dus au coronavirus en Afrique du Sud dépasserait 120 000, a déclaré l’actuaire en chef Emile Steep AFP.

Steep estime que le COVID-19 d’Afrique du Sud la mortalité est d’environ 0,4 pour cent – un chiffre dérivé d’un taux de mortalité par infection publié par l’Imperial College de Londres pour la modélisation.

« Les décès par COVID sont sous-déclarés dans presque tous les pays du monde », a déclaré Steep lors d’un entretien téléphonique mercredi. « De nombreuses personnes vulnérables au COVID ont beaucoup d’autres conditions … donc la cause est toujours difficile à définir. »

Il est également facile de mal enregistrer les décès au plus fort d’une pandémie, lorsque « le personnel médical (se) court pour essayer de sauver des vies », a-t-il ajouté.

La variante sud-africaine du coronavirus , qui est plus transmissible et plus résistant aux vaccins existants que sa forme originale, représente environ 90% de la deuxième vague de cas du pays, selon les scientifiques.

Le pays a lancé mercredi sa campagne d’inoculation tant attendue avec des jabs développés par le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson.

