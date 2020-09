Environ 7000 professionnels de la santé sont décédés des suites du COVID-19 dans le monde: Amnesty International

Au moins 1 320 agents de santé sont décédés au Mexique, 1 077 décès aux États-Unis, 649 au Royaume-Uni, 634 au Brésil, 631 en Russie et 573 en Inde.

Au moins 7000 agents de santé dans le monde sont morts après avoir été infectés par le coronavirus, dont plus de 1300 rien qu’au Mexique, le plus pour tous les pays, a déclaré Amnesty International jeudi.

«Chaque agent de santé a le droit d’être en sécurité au travail, et c’est un scandale que tant de personnes paient le prix ultime», a déclaré Steve Cockburn, responsable de la justice économique et sociale au groupe de défense des droits basé à Londres.

«Plusieurs mois après le début de la pandémie, les agents de santé meurent encore à un rythme effroyable dans des pays comme le Mexique, le Brésil et les États-Unis, tandis que la propagation rapide des infections en Afrique du Sud et en Inde montre la nécessité pour tous les États de prendre des mesures.

Au moins 1 320 agents de santé seraient décédés des suites de Covid-19 au Mexique, un coût “stupéfiant” en vies humaines, a déclaré Amnesty.

Les autres pays durement touchés comprennent les États-Unis avec 1 077 décès parmi les agents de santé, le Royaume-Uni avec 649, le Brésil avec 634, la Russie avec 631 et l’Inde avec 573.

Même ces chiffres sont susceptibles d’être “une sous-estimation significative”, car les décès n’ont peut-être pas été officiellement enregistrés dans de nombreux pays, a déclaré Amnesty.

Le Mexique, qui a l’un des taux de mortalité dus au coronavirus les plus élevés au monde, a conservé un registre détaillé des décès d’agents de santé, ce qui peut en partie expliquer son chiffre élevé, a déclaré Amnesty.

La nation latino-américaine a signalé 97 632 cas confirmés de Covid-19 parmi les agents de santé, sur un total de plus de 610 000.

«Il a été rapporté que les nettoyeurs d’hôpitaux au Mexique sont particulièrement vulnérables à l’infection», a déclaré Amnesty, notant que l’externalisation signifie que ces travailleurs ont moins de protection.

Le gouvernement mexicain a reconnu que le système de santé a souffert de décennies de négligence, mais affirme qu’il s’efforce d’améliorer les normes.

Le pays de 128,8 millions d’habitants a officiellement enregistré plus de 65 000 décès dus au coronavirus, sur un total de plus de 860 000 dans le monde.

Dans des pays comme l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud, les agents de santé se sont plaints de la pénurie d’équipements de protection individuelle et de conditions de travail plus larges, a déclaré Amnesty.

“Tout au long de la pandémie, les gouvernements ont salué les agents de santé comme des héros, mais cela sonne creux alors que tant de travailleurs meurent d’un manque de protection de base”, a déclaré Cockburn.

