Environ 2200 jeux numériques sur le billot lorsque Sony ferme les magasins PS3, PS Vita et PSP

Combien de jeux numériques seront perdus lorsque Sony fermera les vitrines PlayStation 3, PS Vita et PSP? Selon VGC, nous examinons quelque 2200 titres qui ne seront plus disponibles à l’achat sur PlayStation sous aucune forme une fois les serveurs PS3 et PSP fermés le 2 juillet et les serveurs PS Vita le 27 août.

Il y a quelques clauses de non-responsabilité qui méritent d’être soulignées ici: si vous achetez un titre avant les dates susmentionnées, vous continuerez d’y avoir accès dans votre liste de téléchargement, donc ce n’est pas complètement parti pour toujours. De même, bon nombre des 2200 jeux mentionnés ci-dessus continueront d’être disponibles à l’achat sur d’autres vitrines, telles que Steam et Xbox.

Cependant, il y a quelque 120 titres qui ne seront en fait plus jamais disponibles à l’achat une fois ce mouvement effectué. VGC a compilé les données comme suit, tout en soulignant qu’une analyse de ce type est difficile et qu’il peut y avoir des inexactitudes. Cela est dû à des écarts tels que certains titres pouvant être supprimés de diverses vitrines dans le passé. En tant que tels, ces chiffres doivent être considérés comme des faits généralement indicatifs plutôt que comme des faits concrets:

Environ 730 jeux PS3 uniquement numériques

Environ 630 jeux PS Vita uniquement numériques

Un petit nombre de jeux PSP uniquement numériques

293 minis PlayStation

336 Classiques PS2

Environ 260 classiques PS1

Il est probablement intéressant de mentionner que le matériel PS3 sera toujours capable de lire des disques PS1 physiques, car cela fait partie de l’ensemble des fonctionnalités du matériel. De même, les PS3 de première génération peuvent également lire des disques PS2. Un certain nombre de PlayStation Minis, comme Coconut Dodge, ont obtenu des ports PS Vita mis à niveau – mais ceux-ci cesseront également d’exister.

L’essentiel est qu’un nombre inquiétant de jeux PlayStation ne seront plus disponibles à l’achat, et même si tout le monde ne sera pas trop préoccupé par cette nouvelle, nous pouvons probablement tous convenir que nous aurions préféré un résultat différent. Si vous recherchez une liste de jeux que vous devriez récupérer tant que vous le pouvez encore, consultez notre 10 jeux PS3 uniquement numériques à acheter avant que Sony ne ferme le PS Store article. (Nous aurons des listes similaires pour PS Vita et PSP dans un proche avenir.)