Environ 22% des utilisateurs de PC exécutent toujours le système d’exploitation Windows 7 en fin de vie: rapport

Une étude menée par la société de cybersécurité Kaspersky a révélé que jusqu’à 22% des utilisateurs d’ordinateurs personnels utilisent toujours le système d’exploitation Windows 7 en fin de vie. Les résultats sont basés sur des données anonymisées collectées auprès des utilisateurs de Kaspersky Security Network, qui y ont consenti. L’étude a révélé que moins d’un pour cent des utilisateurs de PC ont Windows XP et Vista. La prise en charge de Windows XP a pris fin en 2014, tandis que pour Windows Vista, elle s’est terminée en 2017.

Parmi les utilisateurs de Windows 7, près de 22% des utilisateurs sont issus de petites et moyennes entreprises (PME) et de très petites entreprises (VSB), selon le communiqué de presse de Kaspersky. Il mentionne en outre qu’environ 72% des utilisateurs utilisent Windows 10, qui est la dernière version des systèmes d’exploitation Windows et prend également en charge. Pas moins de 24% des utilisateurs exécutent un système d’exploitation Windows qui ne bénéficie pas d’une prise en charge standard.

Parlant de l’importance de la mise à jour du système d’exploitation, Oleg Gorobets, Senior Product Marketing Manager chez Kaspersky a déclaré que la mise à jour du système d’exploitation «corrige les bogues qui peuvent ouvrir une porte béante aux cybercriminels».

Il a ajouté que quelles que soient les solutions tierces pour la cybersécurité, les mises à jour du système d’exploitation ne devraient pas être négligées. Assimilant OS à une maison, Oleg a déclaré: «Si votre maison est vieille et en ruine, il ne sert à rien d’installer une nouvelle porte. Il est plus logique de trouver une nouvelle maison, le plus tôt possible ».

L’entreprise de cybersécurité suggère que pour protéger leurs données, les utilisateurs doivent utiliser un système d’exploitation mis à jour et s’assurer que la mise à jour automatique est activée.

