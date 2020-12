Envie d’équilibrer votre environnement? Utiliser de l’organite

Nous vivons tous entourés d’énergies positives et négatives, nous émanons également ces énergies et elles sont capables d’affecter les personnes, les animaux et même les plantes qui nous entourent.

Les énergies sont des forces étudiées par différents scientifiques et ressenties de différentes manières par les gens. Ils sont capables d’influencer notre humeur, notre comportement et nos pensées.

L’étude énergétique

Un médecin du nom de Wilhelm Reich, qui a vécu au 19ème siècle, a étudié les énergies vitales et les a nommées orgones cosmiques, ce qui signifie qu’elles sont responsables de remplir l’univers dans lequel nous vivons et de se manifester par différents moyens. Au fil du temps, les énergies ont été expliquées par différentes sciences et religions, voire par des croyances très particulières.

Le point clé de toutes ces explications et expériences est que les énergies influencent l’environnement dans lequel nous vivons.

En y réfléchissant, il est possible de travailler des mécanismes qui maintiennent une bonne énergie autour de nous et qui équilibrent les lieux où nous passons notre journée.

L’organite

Le soi-disant organite est une pièce qui peut être fabriquée à la maison, par vous-même. Il est fait de résine – un matériau organique qui attire diverses énergies, un métal – généralement des chutes ou des morceaux d’un métal qui sont responsables de la magnétisation et de la réflexion des énergies capturées par la résine de l’organite et des cristaux – comme le quartz qui est responsable de la transformation l’énergie négative en positif, la partie la plus importante de la fonction de l’organite.

Comment fonctionne l’organisation

En plus d’aider à transformer les énergies de l’environnement, l’organite aide à équilibrer vos énergies personnelles, en particulier celles qui l’ont créé et sont en interaction avec l’objet. Il est capable de nous revitaliser, ainsi que les animaux et les plantes dont il est proche.

La pièce est également capable de la protéger des rayonnements auxquels nous sommes exposés tout au long de la journée, tels que les téléphones portables, les ordinateurs, les télévisions et les appareils électroniques en général.

En équilibrant nos énergies en interne, l’organite contribue également à harmoniser le SPM et tous ses effets négatifs sur le corps de la femme. Dans le même sens, il contribue à de meilleures nuits de sommeil et à une concentration et un équilibre émotionnels.

Où et comment utiliser l’organite

L’organite est facile à fabriquer, n’a pas besoin d’être grand et peut être placé à différents endroits. La pièce est recommandée pour les bureaux ou les environnements de travail, des lieux qui accumulent beaucoup d’énergie, souvent mauvaise. Il peut et doit également être utilisé dans votre maison, votre chambre à coucher ou dans des endroits où vous et votre famille passez beaucoup de temps.