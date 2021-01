Envie de jouer à GTA V sur votre téléphone Android? Nous expliquons comment faire

Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment vous pouvez jouer GTA 5 sur votre mobile ou tablette Android avec l’aide de la fonction de lecture à distance de PS4.

La saga Grand Theft Auto ou également connue sous le nom de GTA, Ce n’est pas seulement l’une des sagas de jeux vidéo les plus populaires, mais aussi l’une des plus vendues. Son titre le plus récent, GTA V, est l’un des plus téléchargés sur des plateformes telles que PlayStation et il est rare qu’il y ait encore quelqu’un sur la face de la terre qui ne l’ait pas encore essayé.

En dépit d’être un jeu vidéo incroyable, plein d’action, d’humour et surtout beaucoup de liberté, GTA V ne peut être apprécié en mode natif que sur les consoles de bureau ou les ordinateurs. Contrairement aux autres jeux de la série GTA qui peuvent être achetés dans la boutique d’applications Google, vous ne pouvez pas profiter du cinquième volet sur un téléphone mobile, ce qui est normal compte tenu de la puissance dont il a besoin.

Maintenant bien, vous ne pouvez pas mettre de portes sur le terrain. La bonne chose à propos d’Android est ses possibilités infinies et c’est que si vous voulez jouer à GTA V sur votre téléphone mobile, vous pouvez le faire – mais avec un peu de triche.

Ce qui est nécessaire pour jouer à GTA V sur votre téléphone Android – ou à tout autre jeu PS4 –

Si ce que vous recherchez est une sorte de GTA V Mobile ou un fichier APK GTA V qui a fui, cela n’existe pas. Par conséquent, évidemment, nous n’allons télécharger aucun GTA V APK sur notre appareil Android. Ce dont nous aurons besoin dans notre cas, c’est d’une PlayStation 4, d’un téléphone Android – il n’est pas nécessaire que ce soit Sony – et une bonne connexion internet. À un moment donné, il est possible que GTA V soit également disponible via d’autres plates-formes de streaming telles que Google Stadia ou Xcloud (Xbox Streaming). Mais pour le moment, la seule façon de jouer à GTA sur notre mobile est d’utiliser la lecture à distance PS4.

Bien qu’il n’y ait sûrement rien de mieux que de profiter de la console Sony sur la télévision de notre salon ou de notre salon, ce ne sera pas la première fois que nous ne pouvons pas vicier notre passe-temps préféré parce qu’un membre de notre famille l’utilise. Rien ne se passe car comme nous l’avions déjà prévu, il suffit d’installer PS4 Remote Play depuis Play Store d’utiliser notre smartphone comme si une télévision était.

C’est une application gratuite qui nous permet de associez notre PlayStation 4 à notre smartphone pour pouvoir profiter de nos jeux vidéo préférés, que ce soit GTA V ou tout autre. De plus, en plus de pouvoir visualiser tout le contenu de la console Sony, nous pourrons utiliser l’appareil mobile comme s’il s’agissait d’une télécommande, bien que nous vous recommandons d’utiliser une télécommande bluetooth ou le DualShock 4 lui-même.

Une fois l’application installée, vous devrez configurer notre PlayStation 4:

Nous allons aller dans les paramètres, Paramètres de connexion de lecture à distance et nous activerons l’option.

et nous activerons l’option. Après cela, retournez dans Paramètres, Gestion de compte, Activez votre PS4 en tant que principale.

Une fois tout cela fait, nous n’aurons plus qu’à allumer la PS4 et notre smartphone sur le même réseau Wi-Fi et lancez l’application pour profiter de GTA V ou de tout autre jeu que nous avons dans notre bibliothèque.

Ça t’intéresse | Téléchargez les meilleurs fonds d’écran GTA V pour votre mobile

Évidemment, l’expérience ne sera pas la même qu’avec un téléviseur, mais cela peut nous éviter quelques ennuis. N’oubliez pas qu’au cas où nous voudrions coupler notre télécommande DualShock 4 avec notre smartphone, nous aurons besoin d’Android 10.

De cette manière simple et simple, nous pouvons jouer à la PlayStation 4 sur notre téléphone Android. Mais attention, quoi La lecture à distance est également compatible avec d’autres appareils iOS et ordinateurs Windows / Mac. Que pouvons-nous demander de plus?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂