Enveloppant la montée de Skywalker, Daisy Ridley pleurait toute la journée

La direction que l’ère moderne de Guerres des étoiles les films ont été source de division, c’est le moins qu’on puisse dire. Les acteurs qui jouent les rôles principaux dans les nouvelles tranches de la franchise ont fait l’objet d’un examen public approfondi. L’une de ces actrices est Daisy Ridley, dont le rôle de Rey Skywalker était l’un des personnages les plus controversés de Guerres des étoiles. Mais la critique n’a pas empêché Ridley d’apprécier son temps passé sur la série. Dans une interview avec People, Ridley a admis avoir beaucoup pleuré après avoir terminé son travail sur The Rise of Skywalker.

« Quand nous avons enveloppé [The Rise of Skywalker] J’ai pleuré toute la journée. J’avais l’impression que j’allais faire éclater une veine parce que je pleurais tellement … Évidemment pour ne pas dire que c’était comme du deuil, mais c’était du deuil quelque chose. Je l’aurai toujours, et nous sommes tous liés par cette chose incroyable. «

Daisy Ridley est apparu pour la première fois sous le nom de Rey en 2015 le réveil de la force. Il est vite devenu clair que Rey était censé être le Luke Skywalker de l’ère moderne, un charognard qui a été laissé sur la planète Jakku quand elle était enfant, qui devient plus tard impliqué dans le conflit de la Résistance avec le Premier Ordre. La compétence inhérente de Rey dans l’utilisation de la force a également établi des comparaisons avec Luke.

Malheureusement, toutes les comparaisons n’étaient pas positives. Alors que beaucoup ont applaudi le voyage de Rey à travers le Skywalker saga, certains se sont plaints que le personnage était trop maîtrisé et écrit comme un personnage de type «Mary Sue».

Pourtant, malgré ses détracteurs, Rey est tombée Guerres des étoiles lore comme un héros et une inspiration pour le reste de la résistance. Pour sa part, quand on a demandé à Ridley l’année dernière si elle serait intéressée à revenir dans la franchise en tant que Rey pour de futurs projets, l’actrice a estimé que la fin du voyage pour son personnage était si satisfaisante qu’elle ne voyait pas la nécessité de ajouter quelque chose de plus à son récit.

« Je pense que pour moi, la beauté de l’épisode IX est qu’il se termine avec un tel espoir et un tel potentiel. J’ai juste l’impression que c’était la fin parfaite de Rey. La grande bataille a eu lieu dans les épisodes VII, VIII et IX. Je pense vraiment qu’elle court probablement la forêt quelque part en train de passer un bon moment [following the events of The Rise of Skywalker]. Je me sens totalement, totalement satisfait de la fin de cette histoire. Je ne sais tout simplement pas ce qu’elle pourrait faire d’autre que je n’avais pas à faire. De plus, il y a tellement de personnages incroyables dans Star Wars, que c’est en quelque sorte une chose incroyable. Je regardais le nouvel épisode de Mandalorian, et c’est comme les endroits où il peut aller au-delà, même là où il est maintenant, c’est tellement excitant. «

Ridley a réussi à tailler son propre poteau de chemin Guerres des étoiles. L’actrice sera ensuite vue dans le thriller de science-fiction Chaos Walking. Réalisé par Doug Liman, Marcher dans le chaos stars Tom Holland, Daisy Ridley, Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter et David Oyelowo. Le film arrive en salles en 2021. Cette nouvelle provient de People.com.

