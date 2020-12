Entrez un titre de plate-forme d’aventure pour toute la famille dans CATTCH, maintenant disponible sur plusieurs plates-formes

De ChiliDog Interactive vient un titre de développement indépendant unique créé par Infected Pixels Studio. Il s’agit d’un titre d’aventure / de plate-forme adapté aux familles qui emmènera les joueurs dans des endroits élevés dans un monde loufoque. Dans CATTCH les joueurs se lancent dans une aventure épique après que leur monde soit attaqué par des méchants maléfiques.

Ce titre prévoit un lancement de Nintendo Switch au premier trimestre de 2021 avec une date plus précise à venir. Le jeu est disponible sur d’autres plates-formes à partir de maintenant, y compris PlayStationNetwork, Microsoft Store et Vapeur.

Entrer CATTCH, un chat sympathique avec un maillot élégant qui aime se détendre, regarder la télévision et se détendre. Bien qu’il profite de son temps libre, il n’hésite pas à aider ses amis lorsqu’ils ont des ennuis. Suivez-le dans un voyage épique à travers plusieurs niveaux tout en maîtrisant la dextérité, l’agilité et une acuité mentale aiguë.

En bref, il s’agit d’une aventure à travers plusieurs niveaux de plateforme passionnants avec des protagonistes animaux anthropomorphes. Naviguez dans chaque scénario, survivez à des défis complexes et appréciez des monstres farfelus et créatifs qui peuvent être facilement vaincus par un esprit intelligent.

Il n’y a pas beaucoup de publications sur ce titre, ce qui rend les informations plutôt minces. La plupart des indices peuvent être obtenus grâce à la bande-annonce elle-même qui montre une conception de niveau très simple composée de blocs colorés. Cela donne au jeu une esthétique plutôt répétitive, mais la conception du puzzle donne une impression d’individualité à chaque session de jeu.

Il semble que le but est d’atteindre vos amis quelque part sur la carte en naviguant au-delà, et parfois à travers, des blocs ennemis. Le bloc a des dents alors soyez prudent, car cela semble être une terre qui n’attend que de manger votre nouvel ami chat.

Le nom du jeu et le protagoniste, CATTCH, est une référence au jeu lui-même. Il semble que vous devez attraper vos amis lorsque vous vous frayez un chemin à travers chaque niveau en utilisant un simple ensemble de capacités et de contrôles. En expérimentant et en apprenant de nouvelles façons de naviguer dans chaque niveau, le jeu reste en quelque sorte frais, du moins dans la bande-annonce.

On ne sait pas si ce titre prévoit de se développer avec des DLC supplémentaires, des informations ou des innovations. Ce titre semble assez autonome en lui donnant un regard simple mais vaste sur l’exploration des jeux d’aventure de plate-forme de l’ère moderne.

Les couleurs, le concept et les personnages en font un excellent titre pour les joueurs de tous âges. Bien que les énigmes puissent devenir difficiles, ce titre contient une formule simple qui ne manquera pas d’enchanter et de ravir le jeune public.

CATTCH est disponible sur Steam, Xbox Un et PlayStation systèmes pour seulement 9,99 €. Pour plus d’informations, jetez un œil à la bande-annonce. La page Steam est vide d’informations faisant de la bande-annonce la meilleure source qui soit.