Entrez "The Witcher 4"-Relâchez-vous encore? Tel est le statut actuel

Avec « The Witcher 3 », CD Projekt Red a mis fin à l’histoire de Geralt von Rivia. « The Witcher 4 » est toujours recherché par de nombreux fans de The Witcher – mais y a-t-il des espoirs pour une sortie? Nous clarifions les faits.

La bonne nouvelle d’abord: CD Projekt Red a souligné à plusieurs reprises dans le passé qu’il y a encore beaucoup de potentiel pour de nouvelles histoires dans le monde des jeux « The Witcher ». Donc « The Witcher 4 » est possible – en théorie. La mauvaise nouvelle: cela prendra un certain temps avant que le jeu apparaisse – et il ne s’appellera probablement pas « The Witcher 4 » ou Geralt von Rivia en tant que personnage.

L’univers « Witcher » reste important aux côtés de « Cyberpunk »

Au cours des dernières années, le studio polonais était assez occupé avec la production de « Cyberpunk 2077 » et actuellement il a les mains pleines pour corriger les innombrables bugs du jeu de rôle futuriste. Il ne peut être exclu que quelques développeurs travaillent déjà à huis clos sur un nouveau titre « Witcher ».

En juillet 2018, les développeurs ont déclaré que l’univers « Witcher » était l’une des deux marques sur lesquelles ils souhaitaient se concentrer à l’avenir. En mars 2021, CD Projekt Red a également annoncé qu’il commencerait le développement parallèle de titres AAA en 2022. Dans le tweet associé, l’épée de Geralt et une veste en cuir avec le logo du groupe Samurai peuvent être vus en arrière-plan. Les marques « The Witcher » et « Cyberpunk » sont clairement désignées ici.

Un nouveau jeu « Witcher » est à venir – mais Geralt n’est pas le personnage principal

Cependant, CD Projekt Red ne laisse guère de doute sur le fait que l’histoire de Geralt von Riva a été racontée. La trilogie « Witcher » est terminée, il n’y aura pas de partie 4 dans le sens d’une suite directe. Le personnage principal d’un autre jeu possible « Witcher » ne serait donc presque certainement pas le sorceleur populaire – mais peut-être sa fille adoptive Ciri? Ou quelqu’un d’autre? Les possibilités sont pratiquement infinies et sans indices plus précis, tout cela n’est que pure spéculation.

Quand la libération pourrait-elle être due?

Le développement d’un nouveau jeu « Witcher » n’ayant pas encore été confirmé, il n’y a bien sûr pas de date de sortie prévue. Dans un rapport annuel, CD Projekt Red 2018 a annoncé qu’un autre «jeu de rôle AAA axé sur l’histoire» est en préparation aux côtés de «Cyberpunk 2077», qui devrait paraître en 2021 au plus tard. Après la sortie désastreuse de « Cyberpunk », la date de sortie du jeu inconnu semble avoir été très éloignée. Actuellement, le développeur se concentre sur « Cyberpunk 2077 » pour se débarrasser de tous les bugs.

De plus, il n’a pas encore été confirmé qu’il s’agissait d’un titre « Witcher ». Si, contrairement à toutes les attentes, il s’agit en fait d’un jeu de la série « Witcher », alors il n’apparaîtra presque certainement pas en 2021 – et probablement pas en 2022 non plus. Ceux qui attendent « The Witcher 4 » en auront probablement quelques-uns plus Il faut être patient pendant des années.

