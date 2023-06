[ENTREVISTA EXCLUSIVA] Gia Kim : le retour de Kitty et un possible triangle amoureux dans « XO, Kitty » saison 2

« XO, Kitty » a eu de nombreux rebondissements inattendus, et l’un des plus importants a été lorsque le protagoniste a développé des sentiments pour Yuri, qui était censé être son ennemi juré. Cependant, à la fin du premier versement, Kitty est expulsée de l’académie KISS et de nombreuses questions sont restées en suspens. Pour cette raison, dans cette interview exclusive, Gia Kim nous raconte son expérience dans le série netflix et ce qui peut venir dans le saison 2.

Avant de jouer le rôle de Yuri dans l’émission en streaming, l’actrice coréenne a travaillé comme journaliste et a eu un petit rôle dans un court métrage intitulé « Happy ending ».

Ses grands débuts sur le petit écran ont eu lieu à la fin de la vingtaine, en tant qu’héritière d’une grande entreprise qui doit garder les apparences et cacher cela. est amoureux de Julianasa meilleure amie.

De plus, il a pu partager un plateau d’enregistrement avec son vrai frère, Sang Heon Leequi a joué Min-ho dans « XO, Kitty ».

A cette occasion, Gia Kim s’est entretenue avec MAG et nous a raconté l’expérience incroyable du tournage de la série en Corée, la sororité dans l’histoire, Le retour de Kitty à KISS et un possible triangle amoureux avec Juliana.

Anna m’a dit que vous avez rendu l’expérience de vie en Corée tellement meilleure. Avez-vous des anecdotes sur les moments où vous avez passé du temps avec le reste de la distribution ?

« Il y a tellement d’histoires. J’ai juste adoré le fait que toute la distribution aimait le poulet frit coréen. Ils m’ont dit qu’ils l’avaient mangé deux jours de suite et j’étais comme ‘quoi?’. Mais j’adore.

Il y avait tellement de soirées amusantes, parce que nous pouvions aller dans les chambres des autres pour passer le temps ou nous pouvions être dans le hall de l’hôtel. On parlait de la journée ou de ce qu’on allait faire le lendemain matin, ou de ce qu’on allait enregistrer. Je pense que cela a beaucoup aidé. Les petites conversations qu’on a eues ont beaucoup aidé, car sinon ça aurait été plus solitaire d’enregistrer pendant trois mois dans un pays étranger, surtout pour ceux qui n’y habitent pas. Heureusement, ça s’est bien passé pour nous et nous avons passé un moment incroyable sur le plateau.”.

Jocelyn Shelfo, Gia Kim et Anna Cathcart dégustant un corndog en plein tournage de « XO, Kitty » (Photo : Gia Kim / Instagram)

Avez-vous été témoin d’un choc culturel que vos pairs ont vécu avec le fonctionnement de la Corée ? Surtout pour ceux qui n’ont jamais eu l’expérience de visiter l’endroit auparavant.

« C’était la première fois qu’Anna, Anthony, Peter, Théo et Regan visitaient la Corée, donc c’était très excitant, car j’aime pouvoir partager les bonnes choses de la Corée avec des gens qui ne l’ont jamais rencontrée. Heureusement, lorsque nous y étions, il ne faisait ni trop chaud ni trop froid, nous avons donc pu faire beaucoup d’activités de plein air. Nous avons également séjourné dans un quartier très amusant de la ville, ce qui nous a permis d’aller dans plusieurs restaurants.

Je pense que la cuisine coréenne est très différente de la cuisine américaine, française ou même australienne. C’était incroyable. D’autant plus que Peter est coréen, mais c’était la première fois qu’il visitait le pays, donc c’était vraiment agréable de voir comment il s’est connecté avec ses racines.”.

Gia Kim avec le reste des acteurs et actrices de « XO, Kitty » (Photo : Gia Kim / Instagram)

Une chose que j’aimais dans « XO, Kitty » était le fait qu’il n’y avait pas beaucoup de conflits entre les personnages féminins. Même lorsqu’ils étaient censés être des « ennemis », ils se soutenaient en fait.Comment s’est passée la conversation en coulisses avec le casting, avec Jenny Han et l’équipe de rédaction ?

« Les scénaristes avaient déjà cette histoire prête, mais évidemment Anna et moi avons adoré cette partie, parce que nous sommes tous les deux d’accord sur le fait que nous ne voulons pas être du genre à nous battre pour un mec. C’est comme, ‘pourquoi? nous pouvons être amis et nous aimer ».

Nous avons tous les deux adoré avoir ces moments dans nos histoires où nous nous soutenons même lorsque nous ne sommes pas les meilleurs amis du monde. Il y a une scène où Kitty me défend quand un gars commence à dire du mal de Yuri. Des scènes comme ça sont attachantes, parce que ce sont des femmes qui soutiennent des femmes. Anna et moi avons adoré jouer à ça”.

A la fin de l’émission, Yuri appelle sa maman pour essayer de la convaincre de ne pas expulser Kitty, pensez-vous que ça marche ?

« Je crois que oui. Je ne sais pas avec certitude, mais dans mon esprit, il est logique qu’elle n’ait pas été expulsée, car ce n’était pas seulement sa faute. Et je lui dis ‘tu vas expulser les garçons aussi ?’ Et clairement les garçons n’ont pas été expulsés, alors pourquoi est-ce juste Kitty. Donc je pense que la mère de mon personnage va s’arranger et ramener Kitty à l’école. »

Yunjin Kim joue Ji-na Lim, la réalisatrice de KISS et la mère de Yuri dans « XO, Kitty » (Photo : Netflix)

Pensez-vous qu’il existe un triangle amoureux entre Juliana, Yuri et Kitty ? Ou Yuri ne voit-il pas Kitty de manière romantique ?

« Honnêtement, je ne sais pas. Je vois que ça va dans les deux sens, c’est pourquoi je suis impatient de voir ce qui se passera dans la saison 2, si et quand cela se produira. Je suis également très curieux de savoir qui choisira Yuri..

Y a-t-il donc une possibilité ?

« Je croise les doigts. Donc j’espère vraiment que ça arrivera. Je soutiendrais toute relation amoureuse qui se produit, car je pense que si je me retrouve avec l’un ou l’autre, ce sera très agréable”.