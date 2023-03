Entrevías: combien d’épisodes la saison 2 a-t-elle sur Netflix

in

La deuxième saison de entrevias Il est maintenant disponible sur Netflix. Sachez combien d’épisodes il a.

© TélécincoJosé Coronado et Nina Sobo

L’Espagne l’a encore fait ! Ce pays captive les fans de Netflix depuis des années et, malgré le fait qu’il semblait impossible d’obtenir un succès comme celui de Le vol d’argentOui, il y est parvenu. Il a été entreviasla nouvelle production avec José Coronado, celle qui a le plus attiré les téléspectateurs et est devenu l’un des favoris.

En fait, c’est arrivé à un tel point qu’après la première partie, les fans étaient impatients de tout savoir sur la deuxième saison de entrevias. Et, malgré le fait que cela ait pris des mois, enfin la nouvelle édition est maintenant disponible sur Netflix. C’est ce 1er mars que les followers de Tirso et Irène ont pu continuer à voir leur histoire.

Cependant, nombreux sont ceux qui ne l’ont pas encore atteint. Eh bien, la vérité est que Netflix a publié les nouveaux épisodes un mercredi, ce qui a conduit les fans de la série à reporter son début à ce week-end et à se demander s’ils peuvent le terminer. Découvrez combien d’épisodes il a et quels sont leurs noms.

Combien d’épisodes compte Entrevías 2 ?

1. Accrochez la veste

2. Un wagon oublié

3. Écoutez le cœur

4. Parents et enfants

5. La dure vérité

6. Tout pour l’amour

7. Un polo orange

8. S’ils me tuent

