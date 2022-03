« Entrevías », aura-t-il une saison 2 ?

« Entrevías », avec José Coronadocréée le 1er février 2022 sur Télécinco et se terminera le mardi 22 mars de la même année, c’est pourquoi les fans de la série espagnole créée par David Bermejo, avec Aitor Gabilondo comme producteur exécutif, demandent déjà un deuxième volet.

La fiction qui se déroule dans un quartier du XXIe siècle raconte l’histoire de Tirso Abantos (Jose Coronado), un ancien militaire qui tient une quincaillerie de quartier. Seul et peu porté à montrer de l’affection, après un incident familial il est contraint de s’occuper un temps de sa petite-fille Irène (Nona Sobo), une jeune femme d’origine vietnamienne, insoumise et insoumise que la fille de Tirso est incapable de contrôler.

L’affrontement entre grand-père et petite-fille est total et la coexistence est compliquée dès le premier instant, non seulement à cause du caractère des deux, mais aussi à cause de la mauvaise compagnie qu’Irene fréquente dans le quartier, y compris son petit ami colombien bien-aimé. Dans sa tentative de redresser la situation, Tirso sera contraint d’abandonner sa routine et deviendra un « héros accidentel » qui tiendra tête aux membres des gangs de la région. Alors, y aura-t-il une deuxième saison de « entrevías” ?

« ENTREVÍAS », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La reponse courte est oui. Précédemment, Jeu de médias a annoncé que la série espagnole comporterait 16 épisodes, divisés en deux saisons, qui « combine le drame, l’action et l’humour dans ses intrigues tout en abordant des problèmes sous-jacents tels que le fossé des générations, les changements de société, la crise des valeurs et la coexistence entre les personnes de cultures différentes.

Pour savoir ce qui se passera dans le prochain épisode de « entrevías” vous devez faire attention aux détails du dernier chapitre. Pour l’instant, dans le septième épisode, après que l’argent de Sandro ait été volé et donné à tout le monde, les auteurs sont surnommés les Robin des Bois. Sandro veut évidemment se venger des personnes qui l’ont fait, et quand Amanda enquête sur l’affaire, toutes les preuves pointent vers Tirso.

La série a balayé son premier épisode avec une part de 19,7% et 2,1 millions de téléspectateurs, ce qui en fait l’un des débuts les plus puissants de Mediaset. Tout au long de ses sept diffusions, le drame a atteint en moyenne une part de 16,45% et ces dernières semaines, il s’est stabilisé au-dessus d’une part de 15%.

En raison de ces chiffres, Mediaset ne veut pas négliger sa diffusion, il a donc programmé la fin de la première saison de « entrevías” et le début du deuxième en deux semaines consécutives. Les fans n’auront donc qu’à patienter quelques jours.

Qu’adviendra-t-il de Tirso et de sa petite-fille dans la deuxième saison de « Entrevías » ? (Photo : Mediaset)

QUAND SERA LA SAISON 2 DE « ENTREVÍAS » PREMIÈRE?

La deuxième saison de « entrevías» sera présenté en première le mardi 29 mars 2022à 22h50. (heure d’Espagne) dans Télécinco.