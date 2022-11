Entretien exclusif avec Ebony Vagulans de My Life is Murder

Ma vie est un meurtre suivez les aventures de l’intrépide détective privé Alexa Crow, qui résout les crimes les plus déroutants et gère les frustrations du quotidien. Le programme TV est disponible sur Télé de gland Et il en est déjà à sa troisième saison. Nous avons eu l’occasion de parler avec Vagulans d’ébène que dans le spectacle est Madison Féliciano, l’assistante d’Alexa. Il s’agit d’un ancien hacker qui s’est enrôlé dans la police scientifique pour éviter d’être arrêté.

+Le rapport à Ebony Vagulans

.1. Madison Feliciano est-elle une sorte de Robin du Batman d’Alexa ?

Je crois que oui! Je ne sais pas grand-chose sur Batman et Robin, mais si Robin est constamment autour de Batman et est très utile, alors c’est vrai.

.deux. Madison apparaît parlant à distance cette saison

Oui, dans deux épisodes mon personnage utilise facetime mais le reste de la saison elle est présente. Ce qui se passe, c’est qu’il est en France pour résoudre un mystère qu’Alexa ne connaît pas mais que le public connaît.

.3. Quelle est votre dynamique avec Lucy Lawless ?

Lucy et moi sommes devenus proches très rapidement. Elle vivait à Melbourne et j’ai déménagé de Sydney dans la même ville. J’ai toujours pensé qu’elle était cool mais Lucy ne savait pas grand-chose sur moi. Puis nous avons découvert que nous avions beaucoup en commun comme notre humour loufoque. Elle m’a hébergé chez elle pendant une bonne partie de la deuxième saison de l’émission et je faisais partie de sa famille. Je dirais certainement que c’est une bonne amie.

.4. Vous avez aimé les séries policières et d’investigation ?

J’étais un grand fan du genre. Mon émission préférée est The Wire qui est certainement différente de la nôtre. Je suis fascinée par ce genre de monde en tant qu’actrice et je vérifie avec impatience la longévité des séries policières que le public aime explorer.

.5. Quelle est votre relation avec la célébrité ?

C’est fascinant ! Je ne dirais pas que je suis une personne célèbre et ça me choque quand je me retrouve dans ce genre d’interviews où je raconte à ma famille et à mes amis ce qui se passe. (…) Il y a des petites expériences, comme récemment sur un vol vers la Tanzanie, quelqu’un m’a approché pour me dire qu’il était fan de l’émission, ce qui est incroyable parce que c’est mon métier. Malgré le fait qu’il est présent dans le monde entier et qu’ils le voient dans différentes langues. C’est très excitant.

.6. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez faire professionnellement…

Le métier d’acteur est mon premier amour professionnel même si je sais à quel point il est difficile de rester à flot dans cette carrière. Si je devais développer ce que je ferais, c’est écrire. J’aimerais écrire pour la série ou le faire et lancer des amis à moi. Quand il s’agit d’agir, je ferais n’importe quoi, mais quand j’étais plus jeune, j’étais plus obsédé par mes objectifs. Maintenant, je suis le courant.

.sept. Avec quel acteur ou actrice hollywoodienne aimeriez-vous travailler ?

Mon plus grand héros d’acteur est Cate Blanchett. Elle est extraordinaire. Le simple fait de la rencontrer serait incroyable et travailler avec elle serait très difficile parce que je suis tellement fan. Il y a beaucoup d’autres acteurs que j’admire. Je suis un fan des films de la même manière que je suis engagé dans ce travail et j’aime les gens qui travaillent dans cette industrie. Dans l’émission, je rencontre des gens que j’ai vus travailler auparavant.

.8. Avez-vous un film préféré ?

Oui! C’est un classique, Le Parrain, le film qui a changé ma vie. Je l’ai vu quand j’avais 10 ans et j’ai été choqué. Chaque représentation, le scénario et l’atmosphère. Ça m’a transporté dans ce monde dont je n’avais aucune idée et je suis tombé amoureux voire obsédé par la partition jusqu’à réciter les répliques de Marlon Brando.

.9. My Life is Murder peut-il durer encore plusieurs saisons ?

Je le pense à cause de l’incroyable sensation que cela génère chez les gens, ce qui est très mobilisateur, et j’aimerais continuer encore de nombreuses années, même si c’est une décision que je ne peux pas prendre. Sa structure lui permet de continuer car ce n’est pas une histoire qui va se terminer puisque chaque épisode est un chapitre à part. Je lui souhaite de continuer encore de nombreuses années !

.dix. En tant qu’écrivain, avez-vous des théories sur la direction que prendront les scénaristes de la série ?

Je ne me qualifierais pas d’écrivain, c’est un compliment. J’ai essayé d’étudier leur fonctionnement parce que j’en sais beaucoup sur les personnages, ce qui est un bon moyen de voir comment ils font les choses. Dans l’épisode 9 de cette saison, ils m’ont laissé participer à la salle des écrivains avec l’écrivain en charge et voir son processus. Ils ont commencé avec un lieu et ont ajouté des histoires en collaboration. Ce n’est pas seulement une personne dans une pièce qui boit du café et fume des cigarettes. Il y a beaucoup d’écrivains qui s’entraident.

