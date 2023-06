Entretien exclusif avec Anna Cathcart : l’influence des k-dramas sur « XO, Kitty » et vers qui elle se penche pour son personnage

Anna Carthcartla protagoniste de « XO, Kitty »a beaucoup en commun avec son personnage, qu’il incarne depuis « À tous les garçons que j’ai aimés auparavant » en 2018. Comme la plus jeune des sœurs Song Covey, l’actrice de la série Netflix partage non seulement son aversion pour la mayonnaise, mais aussi l’incertitude de ce qu’il faut pour grandir. Dans une interview exclusive, il nous parle de son expérience de tournage de la série et de ce que l’avenir nous réserve.

Au départ, le personnage de Cathcart n’était que la sœur cadette curieuse qui a lancé la relation entre Lara Jean et Peter Kavinsky.

C’est maintenant à son tour de voyager en Corée du Sud et de vivre son propre drame amoureux, ainsi que de découvrir des aspects d’elle qu’elle ne connaissait pas.

Dans cette interview, Anna Carthcart nous parle de l’influence des k-dramas sur « XO, Kitty », de son expérience de vie dans un autre pays pendant quelques mois, de l’imprévisibilité de l’amour et de son lien particulier avec le personnage.

Anna Cathcart en exclusivité avec MAG, El Comercio (Photo : MAG)

« XO, Kitty » a été enregistré en Corée du Sud, comment s’est passée l’expérience d’y déménager pendant quatre mois ?

« C’était incroyable, complètement différent de tout ce que j’ai jamais vécu, de pouvoir être dans un nouvel endroit et pendant si longtemps. Ce n’était pas seulement en tant que touriste et aller voir des endroits, mais aussi apprendre à connaître la ville et les différents quartiers. C’était très amusant et l’endroit était magnifique. Certains de mes compagnons étaient des locaux, ils pouvaient donc être nos propres guides touristiques.”.

Ont-ils contribué à rendre l’expérience plus spéciale ?

« Oui définitivement. Je suis très reconnaissant à l’ensemble du casting. Nous nous sommes beaucoup amusés et sommes devenus très proches. Les rencontres en dehors du travail ont également beaucoup contribué à rendre l’expérience inoubliable.”.

Quelques photos souvenirs d’Anna Cathcart avec ses co-stars de « XO, Kitty » (Photo : Anna Cathcart / Instagram)

En parlant de Corée du Sud, quelque chose de très populaire, il y a des k-dramas, en avez-vous vu ?

« Je n’avais pas regardé beaucoup de k-dramas avant de commencer ce processus et de me préparer pour le spectacle. Jennie Han m’a envoyé toute une liste de séries coréennes, afin que je puisse mieux comprendre l’ambiance et le genre. Les K-dramas ont leur propre magie, car ils sont filmés d’une certaine manière, contrairement aux autres séries. « XO, Kitty » essaie d’être la fusion d’une émission américaine et d’un k-drama, avec le genre de moments que nous créons. C’était amusant de voir ça et de me familiariser avec le style des séries coréennes avant de commencer le tournage.”.

En plus de détester la mayonnaise, qu’avez-vous d’autre en commun avec Kitty ?

« C’est certainement l’un d’entre eux (je déteste la mayonnaise). Je pense que nous sommes tous les deux très passionnés par les choses ou les gens que nous aimons. Nous avons beaucoup d’amour pour beaucoup de choses différentes. Elle vit cette nouvelle expérience d’être indépendante et d’apprendre qui elle est. Je pense que ces dernières années, en particulier cette dernière année, j’ai moi aussi appris à être indépendante et à quoi ressemblera cette étape de ma vie. Donc, dans cet aspect, je peux certainement sympathiser avec elle.”.

Et comment pensez-vous que Kitty a évolué depuis les films « To All the Boys » jusqu’au début de la série, puis jusqu’à la fin ?

« Je pense que dans les films, elle était très sûre d’elle, elle savait exactement quoi faire et elle était même parfois un peu en avant, surtout avec sa famille. Au début de la saison ‘XO, Kitty’, elle avait toujours ça, mais nous avons commencé à voir une dynamique différente, entre ce qu’était la vie amoureuse de sa sœur, plutôt que la sienne.

Anna Cathcart dans le rôle de Kitty dans « A tous les garçons que j’ai aimés » (Photo : Netflix)

C’est une position très différente. En fin de saison, la plus grosse différence est qu’elle n’est plus sûre d’elle. Elle n’est plus sûre de l’amour, car elle se rend compte que les choses peuvent être inattendues ou non planifiées. Et cela fait partie du fait de grandir et c’est ce qui rend l’amour si excitant et beau, que vous ne pouvez pas toujours le planifier. C’est une belle période de croissance pour Kitty.”.

Si vous le pouviez, qu’auriez-vous changé dans le parcours de Kitty dans la série ?

« Je pense qu’ils (Jennie Han et l’équipe de rédaction) ont fait un excellent travail pour montrer son processus, tant de dynamiques différentes, faisant ressortir différentes parties d’elle. Comme la ligne narrative du reste des personnages, bien que celle de Kitty soit la principale. Il est difficile de suivre autant d’histoires en même temps et de garder l’attention du public, mais aussi de la garder personnelle. J’ai l’impression qu’ils ont fait un excellent travail et j’adore les différentes dynamiques.”.

« Xo, Kitty » marque une nouvelle étape dans votre carrière désormais en tant que premier rôle, avez-vous reçu des conseils pour y faire face ?

« Il y a certainement beaucoup à apprendre et c’est un nouveau poste que j’occupe, même si je suis acteur depuis plusieurs années maintenant. Cette série a été une expérience complètement différente, où vous avez besoin de nouvelles compétences et j’ai dû faire face à de nouveaux défis.

J’ai reçu des conseils de collègues d’anciennes productions et de différentes personnes de ma vie qui ont occupé ce poste. On m’a dit de m’assurer de respirer profondément et de prendre soin de moi. Parce que cela peut être très excitant, mais aussi parfois écrasant. Par conséquent, se rappeler que vous devez prendre soin de vous et savoir ce dont vous avez besoin est bon au milieu de cela.”.

Anna Cathcart avec Choi Min-young, Anthony Keyvan et Sang Heon Lee sur le tournage de « XO, Kitty » (Photo : Anna Cathcart / Instagram)

Il y avait beaucoup de questions à résoudre à la fin de « Xo, Kitty », que pouvez-vous me dire sur ce qui est à venir pour votre personnage ?

« En fait, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais j’espère que nous pourrons continuer cette histoire. En ce moment Kitty entre dans l’inconnu, elle ne sait vraiment pas ce qui va se passer et je suis pareil, je ne sais pas non plus ce qui va arriver à ma vie. J’espère qu’elle continuera à travailler sur elle-même et à se donner l’espace nécessaire pour comprendre les choses, car grandir est parfois très chaotique et il peut se passer beaucoup de choses, mais si elle peut continuer à explorer cela et se donner le temps dont elle a besoin, J’aimerais voir ça.”.

N’y a-t-il pas une équipe vers laquelle vous vous penchez davantage, comme Yuri ou Min-ho ?

« Non… oh, cette question est si difficile. Honnêtement, je fais partie de l’équipe « tout ce que Kitty ressent est juste », car elle a un bon instinct pour suivre son cœur, ou du moins essaie ou apprend à le faire. Si vous continuez ainsi, je pense que vous avez raison. En gros, je suis l’équipe Kitty, donc elle résout aussi la relation avec elle-même”.