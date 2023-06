Entretien exclusif avec Amanda Seyfried et Emmy Rossum pour la première de The Crowded Room

Il y a quelques heures à peine, il a été créé sur Apple TV + La nouvelle série de Tom Holland, La salle bondée. Les trois premiers épisodes de cette production, qui compte au total dix chapitres, sont désormais disponibles sur la plateforme. La série est un thriller psychologique basé sur une histoire vraie sur un crime qui a provoqué des frissons à Manhattan en 1979.

Et, bien qu’en La salle bondée Tom Holland est le grand protagoniste, ils y participent aussi Amanda Seyfried et emmy rossum. Le premier incarne Rya Goodwin, chargée d’enquêter et de comprendre l’esprit de Danny (Hollande) et, quant à Rossum, elle donne vie à Candy.

En ce sens, puisque spoilers nous avons été présents dans une interview conjointe avec Amanda Seyfried et Emmy Rossum qui ont parlé de leurs personnages, de leur création et de ce qui les a amenés à faire partie de cette série. C’est ce qu’ils nous ont dit.

Entretien avec Amanda Seyfried :

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ?

« Oh, New York et l’emplacement, l’emplacement. J’habite ici, pas loin de la ville. Et je voulais aussi jouer quelqu’un qui était un père et aussi un professionnel, un enseignant. Je voulais vraiment jouer quelqu’un qui enquêtait sur quelque chose parce que je n’avais pas vraiment eu la chance de le faire à ce titre et j’étais vraiment enclin à dire oui à cause de Tom Holland. Je pense que c’était un choix très judicieux pour lui en tant qu’acteur de faire quelque chose d’aussi incroyablement compliqué. Le personnage qu’il joue est incroyablement complexe et c’est un rôle de rêve pour les acteurs. J’étais ravi de le voir dans ce rôle et aussi d’être la personne qui le fait sortir de sa coquille et apprend à le connaître en tant que personnage. J’ai pensé que c’était une bonne occasion d’agir. Mais oui, ça ne faisait pas de mal non plus que ce soit à New York. »a répondu exclusivement à spoilers.

Alors, comment vous et Tom avez-vous développé la façon dont vos personnages se connectent pendant le spectacle, étant des étrangers au début ?

« Nous avons eu quelques rendez-vous, parfois pour prendre un café et passer du temps avec Akiva Goldman, qui a écrit la série. Et nous avons eu l’occasion d’analyser les choses que nous allions tourner d’une manière qui est un luxe de nos jours. Normalement nous n’avons pas le budget ni le temps de nous rencontrer avant le tournage. Alors Apple s’est assuré que nous avions de l’espace et nous nous sommes beaucoup assis avec nos directeurs. Nous avons eu un jour ou deux de répétitions dans cet endroit où vous nous retrouvez au début du spectacle, où vous nous trouvez beaucoup de fois dans le spectacle. Et parce que nous faisions beaucoup de scènes au même endroit, nous devions développer la relation et établir quand la confiance est venue et quand il y avait un vrai flux. Il y a aussi une vraie alchimie. Je pense que c’était facile… eh bien, pour Tom, Tom était vraiment engagé dans ce rôle et il était très excité à ce sujet. J’étais aussi excité et j’étais vraiment excité de le voir dans ce rôle. Et il était déjà dans son coin de mon point de vue. C’était déjà un système de soutien pour lui. J’étais déjà de son côté tout le temps et je suis à peu près le seul personnage qui est de son côté tout le temps, donc c’était facile de construire là-dessus. Et puis entre les prises au début, c’était comme apprendre à se connaître, comme le premier jour d’école. C’était plutôt amusant. Et nous étions ensemble dans le train essayant de comprendre ce que nous faisions. Et quand vous partez tous les deux du même endroit, il est facile d’établir cette connexion, ce qui était agréable. »

Amanda Seyfried, dans la série, il donne vie à Rya Goodwin qui est la femme chargée de prendre soin de Danny Sullivan, le personnage de Tom Holland, à tout moment. C’est pourquoi il a eu à faire, avec lui, une construction d’amitié et de protection. Bien que La salle bondée il y a aussi son autre visage : emmy rossumqui joue Candy.

Entretien avec Emmy Rossum :

Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce projet ?

« Je pense que j’étais vraiment attiré par le scénario, je pensais que l’écriture était phénoménale. C’est la deuxième fois que j’ai l’opportunité de travailler avec Akiva et je suis vraiment attirée par le fait de jouer des personnages au fil du temps, voyant Candy de 25 à 35 ans lorsque nous la rencontrons pour la première fois. Elle est cette joueuse, désireuse, pleine d’espoir, travaillant deux emplois, terriblement amoureuse et en harmonie avec son fils. Vous savez, elle a une certaine innocence enfantine mais c’est aussi une femme et elle veut trouver l’amour et tomber amoureuse, et nous regardons les choix qu’elle fait qui érodent non seulement son propre être, mais aussi sa relation avec son fils. J’ai également été très touchée par l’idée des secrets de famille, comment ils peuvent vraiment déchirer une famille et les choses que nous nous cachons les unes aux autres et les choses que nous nous cachons à nous-mêmes. Les voyages parallèles et les capacités d’adaptation de la mère et du fils alors que nous en apprenons davantage sur Danny et Candy et leurs similitudes frappantes et comment ils utilisent tous les deux le déni comme outil de survie, des personnages qui pourraient normalement être vilipendés, les deux personnages pourraient être des méchants. J’ai été vraiment touchée par l’empathie, l’humanité et la profondeur au fur et à mesure que vous apprenez à en savoir plus sur ce personnage et certainement en tant que mère et quelqu’un qui a découvert qu’elle était enceinte vers la fin de notre tournage, ouais, c’était excitant pour tout le monde dans ces dernières scènes avec le personnage de Toma répondu Emmy en exclusivité pour spoilers.

Comment vous débarrassez-vous de l’histoire après avoir terminé une journée de tournage ?

« Honnêtement, c’est très difficile. Por lo general, tomo una ducha larga o, ya sabes, viajamos en la furgoneta de transporte durante mucho tiempo, donde puedo salir del estado mental de ese personaje y simplemente escuchar música pop contemporánea para recordar que esa no es mi vida, esa no es mon histoire. J’ai beaucoup de défauts en tant qu’être humain et en tant que mère, je suis sûre que mes enfants me les rappelleront. Je suis sûr que pour le reste de ma vie, ils seront énumérés, mais cette histoire n’est pas mon histoire. Et connecter l’empathie et l’humanité à cette histoire imprègne vraiment votre existence et c’est difficile à ébranler. »

Les deux actrices ont donné, dans leurs rôles, le meilleur d’elles-mêmes, fuyant, de façon surprenante, les personnages qui les ont toujours caractérisées. Avec cela, ils précisent que La salle bondée Cela les a non seulement sortis de leur zone de confort, mais les a également amenés à prendre des risques.

La salle bondée est déjà disponible sur Apple TV+ avec ses trois premiers épisodes. Quant au reste, ils sortiront les vendredis prochains jusqu’à atteindre le dernier le 28 juillet.

