Entretien exclusif avec Adrienne Bailon sur l’amour, la vie et être intrépide dans sa propre peau

C’est une chanteuse, c’est une actrice et c’est une entrepreneure en plein essor, mais Adrienne Bailon Houghton est bien plus qu’une triple menace.

Entre le tournage de sa série YouTube « All Things Adrienne », la co-animation de son talk-show de jour « The Real », le lancement de plusieurs marques de mode, l’enregistrement d’un nouvel album avec son mari Isreal Houghton et la rénovation de sa maison, il y a rarement un moment à perdre. sa journée.

Mais est-ce que cela la ralentit ? Aucune chance. Maintenant, elle ajoute un porte-parole à son CV pour la nouvelle collection de corps d’Olay.

Ci-dessous, elle nous explique sa routine matinale, comment elle a trouvé l’amour en elle-même et partage le secret d’être intrépide dans sa propre peau.

Adrienne Bailon sur son nouveau partenariat avec Olay

« J’ai été fan d’Olay presque toute ma vie, d’aussi loin que je me souvienne, parce que c’est un incontournable dans ma maison depuis des années. Mais je suis enthousiasmé par cette campagne, en particulier – pas seulement parce que cette nouvelle La collection de lotions pour le corps est super innovante, mais aussi à cause de ce qu’elle représente.

La campagne est là pour autonomiser les femmes entrepreneurs ; J’aime leur partenariat avec LISC NYC pour donner aux femmes de couleur les moyens d’être entrepreneures à Washington Heights. Cela me touche en tant que Latina de New York, étant également moi-même entrepreneur.

Je pense juste que la vision de cette campagne est vraiment spéciale. J’aime que nous parlions d’être intrépide et de ce que cela signifie d’être intrépide dans sa peau en tant qu’entrepreneur, surtout en tant que femme.

Parfois, notre confiance vient des moments que nous prenons avant de commencer et de terminer notre journée. Vous avez besoin de cette confiance et vous devez vous sentir bien dans votre peau pour le faire.

Et puis, finalement, j’avais besoin d’un produit comme celui-ci dans ma vie. Nous avons tous entendu parler des avantages incroyables de l’utilisation du collagène, et je l’ai mis dans mes smoothies, mais je n’ai jamais envisagé de l’utiliser sur tout mon corps.

J’ai l’impression que nous aimons tous les soins de la peau du cou, mais je me suis rendu compte que si mon visage a besoin de collagène, mon corps aussi. J’aime utiliser quelque chose dont vous voyez réellement le changement progressif. [My skin is] visiblement plus ferme.

Je suis quelqu’un qui souffre de cellulite aux cuisses. C’est donc ma routine du soir, c’est un must sur les cuisses. »

Adrienne Bailon sur le fait de se lever à la fissure de l’aube

« Je suis debout avant le soleil. Nous sommes ici à LA en train de tourner « The Real » et nous devons être sur le plateau tôt, donc je suis dans ma voiture à 6 heures du matin. Donc je me lève la plupart des matins à 5 heures du matin. La douche m’aide à me réveiller le matin.

Encore une fois, je le considère comme mon « temps pour moi ». La première chose le matin et mes moments avant d’aller au lit le soir sont mes moments de soins personnels, et ceux-ci sont toujours sous la douche. C’est la seule fois où je suis seul [when I’m in the bathroom].

J’ai un mari, mes belles-filles, mon assistante – il se passe toujours un million de choses et je suis avec un million de personnes à tout moment. Mais ce moment que je prends juste pour être dans la salle de bain est mon « temps pour moi ».

Alors le matin, je prends une douche, puis je lotion mon corps, mon visage et je me prépare pour me préparer à aller au travail. Ils disent en fait qu’il ne faut pas attendre plus de trois minutes pour hydrater tout votre corps après la douche. Trois minutes pour moi, ce n’est pas beaucoup de temps ! »

Adrienne Bailon sur le fait d’être une personne du matin

« Je dirais que je ne suis pas une personne du matin et que je ne suis pas une personne de la nuit ; je suis plutôt une fille de l’après-midi, ce qui ne fonctionne pas vraiment pour être un entrepreneur. Ce n’est pas naturellement qui je suis , mais tu dois faire ce que tu as à faire Alors maintenant j’adore ça.

Ils disent qu’il faut une vingtaine de jours (selon le livre que vous lisez) pour développer une habitude. Et l’une des choses que je me suis dit que j’allais commencer à faire était de me réveiller à cinq heures du matin. Je me suis promis de rester à l’heure de New York, même quand je serai à LA, juste pour pouvoir devancer tout le monde.

Lorsque je suis entré dans la première semaine de tournage, j’ai rejoint Equinox et je suis allé littéralement au gymnase tous les matins à cinq heures du matin, et j’avais l’impression que je pouvais accomplir beaucoup plus en faisant cela. Cela a changé la vie.

J’ai lu récemment ce mème incroyable qui disait : « Vous n’êtes pas submergé. Tu es juste paresseux. Et vous devez vous réveiller plus tôt. Cela m’a vraiment parlé. Cela met simplement les choses en perspective – comme si vous vous leviez vraiment une heure ou deux plus tôt, que pourriez-vous accomplir avant que quelqu’un puisse vous déranger avec quoi que ce soit ? Vous venez d’assommer les choses que vous devez assommer.

Je suis aussi une personne de liste. Je fais une liste tous les soirs avant d’aller me coucher et je m’y réfère dès le matin. C’est détaillé à la minute près. Je dois être extrêmement détaillé sur la façon dont je passe mon temps, car il se passe beaucoup de choses ici ! »

Adrienne Bailon sur ce qui l’inspire pour réussir

« J’ai cinq projets en cours en ce moment: ma marque de bijoux, ma ligne de sacs à main de luxe végétaliens, j’ai « The Real » que je tourne du lundi au mercredi, nous avons le groupe de mon mari dont je fais partie avec un album qui sort dans deux semaines, et j’ai ma chaîne YouTube « All Things Adrienne ».

Mon entreprise de joaillerie a été inspirée par le fait que mes fans aient entendu dire qu’ils adoraient ces pièces que je portais. Et c’était assez drôle parce qu’ils se disaient « oh, où puis-je acheter ça ? » Et j’étais comme, « Eh bien, vous ne pouvez pas parce que c’est en fait transmis par ma famille. » Comme, c’étaient des pièces de signature que je portais qui étaient des cadeaux de ma grand-mère et de ma mère que j’ai reçus quand j’étais enfant.

Et donc, ma première collection consistait au départ à recréer mes pièces signature à un prix abordable pour mes fans. Donc, au lieu de faire de l’or massif, nous avons fait du placage d’or. Et puis j’ai vraiment pris du temps et de l’énergie et mis tout mon cœur et juste, genre, personnaliser nos boîtes. Et je sais que cela semble fou, mais pour moi, parce que nous sommes une boutique de commerce électronique, cette expérience de magasinage, je voulais que ce soit vraiment spécial.

Je sais ce que je ressens lorsqu’un article que j’ai commandé en ligne arrive. Et si c’est juste, comme, dans un sac en plastique, je me dis, qu’est-ce que c’est par rapport à l’expérience de, comme, l’emballage de drogue ? Quelle est l’histoire derrière?

Ensuite, j’ai commencé à suivre un mode de vie végétalien à base de plantes et j’ai compris que je ne voulais pas porter beaucoup de cuir. Et j’ai reconnu que ce n’était tout simplement pas quelque chose que je voulais. Et aussi, je voulais me concentrer sur les prix – en grandissant dans les projets à New York, je sais ce que c’est que de voir vos célébrités et icônes de la mode préférées porter des choses que vous ne pouvez pas vous permettre et vouloir toujours être à la mode. Et j’étais comme, je suis toujours cette fille.

Je voulais créer une marque de mode de luxe vraiment haut de gamme qui soit en même temps abordable pour les filles qui ont grandi comme moi. »

Adrienne Bailon sur la priorité donnée à sa santé mentale

« Mes secrets et astuces sont d’avoir un système de soutien composé de personnes que j’aime et qui m’aiment, et qui comprennent que vous travaillez dur. Je pense que vous avez besoin d’une équipe qui sera là pour vous soutenir ; vous ne pouvez pas le faire Je suis reconnaissant pour ma famille.

Et l’autre chose que je dirais qui est essentielle à la santé mentale est le repos. Je pense que nous vivons dans une culture qui pousse cette mentalité de « se bousculer, pas de sommeil pendant des jours ». Les personnes créatives ont besoin de se reposer ; ils ont besoin de jours où ils ne font absolument rien. C’est là que vous obtenez vos meilleures idées.

Donc, même si j’ai toutes ces choses en cours, s’il y a un jour où j’ai juste besoin de me reposer, je sais que la meilleure version de moi-même viendra de ce repos. Faites une sieste, les gens! »

Adrienne Bailon sur le seul conseil qu’elle donnerait à son jeune moi

« Cela semble si ringard, mais personne ne se souciera plus de vous que vous, y compris ce garçon dont vous pensez être vraiment amoureux, alors je dirais concentrez-vous sur vous et sur les objectifs et les aspirations que vous avez, et l’amour et tout cela viendra plus tard.

Je crois vraiment, vraiment que j’ai l’impression d’avoir eu de grandes opportunités que j’ai ratées, parce que, si je suis honnête, j’étais amoureux et j’étais totalement concentré sur ça.

Alors je me dirais de me concentrer sur toi parce que, crois-moi, les garçons se concentrent sur eux. Vous devriez faire la même chose. »

Adrienne Bailon sur les meilleurs conseils qu’on lui ait jamais donnés

« Si vous êtes authentiquement vous, c’est à ce moment-là que ce qui vous est destiné viendra à vous. Si vous êtes trop occupé à être faux et à essayer de devenir ce à quoi vous pensez que le succès ressemble et se sent, et sonne, parle et marche comme, vous pourriez ratez ce qui sera votre mine d’or.

J’ai l’impression que lorsque j’ai commencé à dire ce que je pense, à être qui je suis et à être à l’aise dans ma peau, c’est à ce moment-là que les gens ont commencé à pouvoir s’identifier à moi. Les portes ont commencé à s’ouvrir.

Ce sont les choses qui m’ont le plus profité parce qu’il y avait des filles qui disaient : « Je t’aime bien. J’aime ce que tu as à dire. J’aime ta façon de t’habiller. Je peux comprendre cela. » C’est de cette honnêteté et de cette authenticité que mes entreprises sont nées. Je suis donc reconnaissant pour cela.

Soyez authentique. Croyez-moi, ce qui est pour vous est fait pour vous et il fleurira à partir de là. »

Adrienne Bailon sur quand elle se sent la plus belle

« Je me sens plus belle quand je ris. Quand je suis heureux et quand il y a des gens bien autour de moi qui m’aiment, qui me voient sans maquillage et pensent que je suis belle, il n’y a rien de mieux que ça.

Je me sens la plus belle quand je suis entourée de mes proches, sans un point de maquillage, des vêtements de détente et juste beaucoup de rire. »

Adrienne Bailon sur le secret pour rester intrépide dans votre peau

« Je pense que se souvenir que lorsque vous n’avez pas peur, tout est possible. Lorsque vous y allez, lorsque vous avez cette intrépidité enfantine, c’est à ce moment-là que de grandes choses se produisent.

Vous ne vous trompez pas. Vous ne doutez pas de vous.

Quand je sais que j’ai travaillé pour prendre soin de moi, c’est à ce moment-là que je me sens sans peur. Je suis comme, j’ai fait le travail. J’ai bu l’eau. J’ai eu les huit heures de sommeil, hydraté. Ouais. »

Adrienne Bailon sur l’équilibre entre le travail et le fait d’être une bonne épouse et une bonne belle-mère

« Ce n’est pas facile pour moi. L’équilibre est de demander de l’aide quand je me sens dépassé. J’ai besoin d’aide. Je pense que parfois, lorsque vous verbalisez cela, les gens qui vous aiment l’obtiendront.

En fin de compte, vous devez vraiment reconnaître que vous ne réussirez vraiment que si vous êtes heureux ; cela, pour moi, est le succès ultime. Pour moi, le succès ultime est d’être heureux.

Et si je ne suis pas une super épouse, une super belle-mère et une super personne de famille, ça ne me rendra jamais heureux. Ce n’est pas un succès pour moi. »

Kim Peiffer est une rédactrice et écrivaine couvrant l’espace de style de vie des femmes. Elle a écrit du contenu sur la beauté, la mode, les célébrités et le bien-être pour des publications telles que Vogue, InStyle, Forbes, Glamour, Robb Report, Oprah, Shape, MSN, NBC et People Magazine.