Entretien avec Jonathan Scott des ‘Property Brothers’ de HGTV sur l’amour, les rencontres et les relations

Lorsque YourTango a pris le vers Twitter pour une interview en direct en 2019 avec Jonathan Scott de HGTV’s Property Brothers la célébrité, les vannes se sont ouvertes et vos tweets ont jailli.

Jonathan Scott sort maintenant célèbre Nouvelle fille L’actrice Zooey Deschanel, mais des mois avant de trouver son partenaire parfait à Deschanel, la star de HGTV était étonnamment célibataire.

Au cours de notre entretien, nous avons appris tout ce qu’il y a à savoir sur Jonathan Scott, son précédent mariage et ses relations, le type de femme avec qui il sort, et bien plus encore!

Interview exclusive de Jonathan Scott avec YourTango:

Lisez la suite pour tout ce que nous avons découvert lors de notre entrevue avec la star de HGTV, Jonathan Scott, y compris son idée de vacances romantiques, son amour pour son pays d’origine, le Canada, et ce qu’il a appris de ses relations précédentes.

YourTango: Qu’est-ce que des vacances romantiques pour vous? Plage? Montagne? Ou ville?

Jonathan Scott: Bora Bora est l’endroit le plus romantique que je connaisse. Beau.

YT: Tu devrais être le prochain Batman, je vais totalement regarder ça.

JS: J’en serais partout.

YT: Que pensez-vous des blondes?

JS: Je suis sorti avec des blondes, des brunes, etc. Ce n’est pas tout ce que je recherche … tu t’amuses plus?

YT: La meilleure façon de proposer à une femme?

JS: Il faut être créatif. C’est un moment que vous ne pourrez jamais refaire. Cela montre également à quel point vous vous souciez.

YT: Si vous pouviez rencontrer quelqu’un dans le monde mort ou vivant, qui serait-ce et que lui dirait-il?

JS: Je voudrais rencontrer quelqu’un qui a révolutionné notre façon de penser la paix et l’égalité: Ghandi, JFK, etc.

YT: Où voulez-vous vous marier?

JS: Il ne s’agit pas de la ville, mais de la femme.

YT: Quelle est la chose la plus folle / la plus amusante que vous ayez jamais faite à un rendez-vous? J’ai fait du saut à l’élastique!

JS: J’aurai besoin de plus de papier. Lol. Du parachutisme en salle, de la chasse au trésor, du massage au chocolat en couple, dois-je continuer?

YT: Souhaitez-vous jamais retourner au Canada?

JS: J’adore le Canada et j’y retourne souvent. Oui, je vivrais là-haut en un clin d’œil … pendant l’été.

YT: Fille de la campagne ou de la ville? Cheveux roux ou bruns blonds? Lorsque vous vous marierez à nouveau, réduiriez-vous votre travail ou votre maison?

JS: J’étais à la maison tout le temps quand j’étais mariée. Je ne suis pas lié à un «type». Elle doit juste me faire rire.

YT: Sortiriez-vous avec une femme qui a déjà des enfants?

JS: J’ai et je suis très bien avec les enfants.

YT: Cela vous dérange-t-il que ces derniers temps, Drew vienne du côté obscur en portant plus de plaid?

JS: Haha. Je n’ai même pas remarqué.

YT: Vous passez tellement de temps à travailler, avez-vous déjà le temps de sortir avec vous?

JS: J’ai toujours mes nuits de congé.

YT: Êtes-vous célibataire et quel âge avez-vous?

JS: J’ai 35 ans et oui, je suis célibataire.

YT: Quelles caractéristiques recherchez-vous chez un partenaire?

JS: Elle doit être aussi active que moi, drôle, aventureuse et croire en l’honnêteté et l’intégrité.

YT: Costume de mariage ou kilt de mariage? Drew a dit kilt, alors que dit Jonathan Scott?

JS: Kilt de mariage tout le chemin!

YT: Que faites-vous pour vous amuser en plus d’emmener vos bébés en fourrure au parc?

JS: J’adore les films et les sushis.

YT: La rumeur tourne autour de votre divorce, est-ce vrai?

JS: J’étais marié (au planificateur de l’équipage de la compagnie aérienne Kelsy Ully), mais nous étions jeunes et pas le bon match. Nous sommes toujours amis. Je ne suis pas pressé de trouver Mme Right.

YT: Que ressentez-vous en sachant que vous êtes un sex-symbol?

JS: Tout cela me fait rire, lol.

YT: Quelle est votre couleur de chaussettes préférée à porter?

JS: J’aime les chaussettes avec de la personnalité. Pas de couleur spécifique, mais doit correspondre à ce que je porte.

YT: Quelle serait la destination romantique idéale pour emmener votre petite amie?

JS: Quelque part sans distractions pour que nous puissions simplement nous amuser.

YT: Quel est votre film d’amour / roman romantique préféré de tous les temps?

JS: j’ai aimé Notting Hill!

YT: Faites-vous généralement le premier pas ou attendez-vous l’autre personne?

JS: J’adore quand elle fait le premier pas, mais je n’ai pas peur de le faire.

YT: Êtes-vous fatigué d’être toujours frappé, partout où vous allez?

JS: Haha, les gens sont assez respectueux et je suis flatté.

YT: Voulez-vous être le prochain George Clooney? Il semble que vous ayez une phobie de l’engagement, lol.

JS: Haha, je n’ai pas de phobie de l’engagement. Je préfère être avec cette personne qui vous soutient … mais je me rends compte à quel point je suis occupé.

YT: Jurez-vous beaucoup, et que pensez-vous des femmes qui jument beaucoup? OK, ou pas de cours?

JS: Je ne jure pas beaucoup. Plus juste pour l’humour. Tout le monde a besoin de savoir quand être convenable.

YT: Depuis combien de temps êtes-vous célibataire? Est-ce que vous n’avez tout simplement pas rencontré la bonne femme ou y a-t-il une autre raison?

JS: Ça fait un bout de temps. Je ne suis pas pressé de sortir ou de me marier. J’apprécie mon travail et mes amis … et mes chiens.

YT: Quels vêtements / accessoires pour femmes détestez-vous / aimez le plus?

JS: Je n’aime pas les accessoires trop volumineux. Surtout dans un cadre décontracté.

YT: Vous aimez les rénovations extérieures et les activités de plein air, voudriez-vous aussi un mariage en plein air?

JS: Les mariages en plein air sont les meilleurs à mon avis.

YT: Si vous pouviez prendre rendez-vous pour un dîner romantique n’importe où dans le monde, où l’emmèneriez-vous?

JS: Chez moi et je cuisinerai. Lol. OU, quelque part avec l’histoire. Budapest était incroyable.

YT: Est-ce que Vancouver est aussi cool que les gens le disent?

JS: Vancouver est génial. Océan, montagnes, gens sympathiques, que demander de plus!

YT: Qu’appréciez-vous le plus dans la façon dont vos parents vous ont élevé qui vous a préparé à votre vie maintenant?

JS: Ils m’ont appris l’humilité, l’intégrité et à vivre pleinement sa vie.

YT: Vous êtes-vous déjà cassé un os en rénovant une maison? si oui lequel?

JS: Non, mais j’ai été blessé.

YT: Quel est votre premier rendez-vous idéal?

JS: Où nous faisons quelque chose de fou, drôle et proche. J’aime en savoir plus sur elle et ce qui fait d’elle qui elle est.

YT: Où au Canada, en dehors de votre ville natale, emmèneriez-vous quelqu’un pour un rendez-vous / un voyage romantique?

JS: Au Canada, l’Île-du-Prince-Édouard est romantique pour moi. Ça ou l’île de Vancouver.

YT: Est-ce que c’est difficile pour vous d’en rencontrer puisque vous êtes célèbre?

JS: Il est très difficile de rencontrer des gens avec les bonnes intentions. C’est pourquoi je ne suis pas pressé à ce jour.

YT: Comment se fait-il que vous – un gars intelligent, pratique, attentionné et romantique – êtes toujours célibataire?

JS: À vous de me dire!! J’ouvre même des portes et tire des chaises!

YT: Aimez-vous les films de filles?!

JS: Ne le dis à personne, mais oui, parfois. Haha.

YT: Quel est votre principal facteur de rupture?

JS: Aucun sens de l’humour ou aucun respect pour les étrangers.

YT: Sortez-vous uniquement avec des filles plus jeunes que vous?

JS: Lol. Non, je suis sortie avec plus vieux, plus jeune et du même âge.

YT: Quels sont vos plus gros problèmes?

JS: Mauvaise attitude et aucun sens de l’humour.

YT: Préférez-vous louer un DVD ou aller au cinéma?

JS: Ça dépend avec qui je suis.

YT: Vous et votre frère êtes-vous déjà sortis avec des jumeaux? J’ai un jumeau et nous n’en avons jamais eu!

JS: Oui. Haha. C’était délicat!

YT: Quelle est la leçon la plus importante sur l’amour que vous avez apprise de votre premier mariage?

JS: Ne cessez jamais de vous surprendre et montrez-leur à quel point vous les aimez en prenant le temps de faire des choses créatives et romantiques.

Merci, Jonathan Scott, pour votre temps et vos excellentes réponses!

Lauren Metz a débuté sa carrière chez Seventeen Magazine et a depuis travaillé avec de nombreux médias nationaux, dont E !, Bravo, OK! Magazine, AOL, Alloy Entertainment, Warner Brothers, et plus encore.