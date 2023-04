Entrepreneurs : que couvre exactement l’assurance responsabilité civile de votre entreprise ? 

in

L’assurance de responsabilité civile professionnelle est une assurance extrêmement recommandée. Peu importe votre domaine d’activité et d’entrepreneuriat, comme le tourisme, l’informatique ou encore le service, cette dernière peut vous apporter de nombreux bénéfices et garantis, notamment en cas de litige.

Qu’est-ce que l’assurance de responsabilité civile professionnelle ?

Une assurance de responsabilité civile professionnelle représente une garantie pour vous et votre entreprise sur les potentielles erreurs que vous pourriez commettre. Ainsi, dans certains domaines, notamment dans le cas de prestation de service, il est possible que vous ayez à fournir une attestation de votre assurance.

Pour souscrire à une assurance de responsabilité professionnelle, et ainsi posséder votre attestation, vous pouvez vous rendre dans un organisme d’assurance comme Hiscox, ou bien demander les services d’un courtier. En faisant cela, vos besoins réels seront pris en compte, en fonction du domaine de votre entreprise, mais également de sa taille.

N’hésitez pas à contacter plusieurs assureurs, vous pourrez ainsi vérifier les différentes garanties proposées ainsi que les prix afin de vous diriger vers celle qui sera la plus adaptée à vos besoins. Pour effectuer une comparaison, vous pouvez aussi vous tourner vers les comparateurs en ligne, qui seront à même de vous fournir une liste avec les solutions les plus compétitives selon votre profil et votre entreprise.

Cette assurance dure une année, sans demande directe à votre organisme d’assurance d’une volonté de l’arrêter, elle sera reconduite tous les ans.

À quoi sert l’assurance de responsabilité civile pour une entreprise ?

Cette assurance a pour avantage principal de s’adapter à votre entreprise. Ainsi, si vous êtes auto-entrepreneur, vous pourrez aussi trouver l’assurance qui comblera vos attentes.

Les éléments que couvre la RC pro

En souscrivant à une assurance telle que celle-ci, l’objectif premier est de vous couvrir en cas de litige.

Ainsi, il existe plusieurs situations dans lesquelles une entreprise peut se retrouver en difficulté suite à un litige, et donc demander à son assurance de responsabilité civile professionnelle de prendre le relais.

Par exemple, cela peut arriver dans la situation où une erreur serait commise dans le cadre de vos activités, comme la casse d’un objet chez l’un de vos prestataires, ou bien si vous oubliez un élément ou que votre client décide de vous attaquer pour cause de non-satisfaction de vos services.

Dans toutes ces situations, votre RC Pro sera en mesure de vous protéger selon plusieurs garanties. Les organismes proposent de moduler ces garanties afin de vous laisser le choix dans le niveau de protection désiré.

Quel prix compter en tant qu’entrepreneur ?

Pour les auto-entrepreneurs, la souscription à cette assurance est fortement recommandée, comme pour le reste des entreprises. Cependant, nous pouvons constater certaines variations.

Pour les auto-entrepreneurs ayant une entreprise soumise à l’obligation d’assurance, la souscription à une RC professionnelle sera imposée dès le début. Cette situation, nous pouvons notamment la retrouver dans les sociétés liées aux divers métiers de la sécurité.

Chez beaucoup d’organismes d’assurances, les prix proposés sont proportionnels à vos demandes et aux besoins que vous avez mentionnés. Pour mieux vous rendre compte des prix, vous pouvez par ailleurs faire des demandes de devis auprès d’organismes et sur internet, en très peu de temps.