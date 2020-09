Entrée de camping-car un peu plus petite: Caddy Beach s’appelle désormais California

Vous n’avez pas besoin d’un grand camping-car très cher pour découvrir le monde. Depuis 2015, VW propose une alternative sous la forme d’un break à toit haut sous la forme du Caddy Beach. Maintenant, il y a une nouvelle édition sous le nom de Californie. Et il possède de nouvelles fonctionnalités qui rendent le camping encore plus pratique.

Dans le Caddy California, des chaises et des tables se trouvent sous le lit. (Photo: VW)

Lorsque la cinquième génération du VW Caddy fera ses débuts en tant que véhicule de loisirs à la fin de cette année, le nouveau modèle ne s’appellera plus Beach, mais, comme ses grands frères basés sur le T6 et le Sprinter, sera autorisé à attacher le nom California à la tôle.

Et il le mérite. Le Caddy California a maintenant également un nouveau concept de lit. Contrairement à la précédente, la deuxième rangée de sièges ne fait plus partie du lit escamotable. Au contraire, les sièges peuvent être retirés avant le voyage pour créer plus d’espace de stockage. Le plan de couchage peut être rabattu sur l’espace de la deuxième rangée de sièges et du coffre en quelques étapes simples. Le lit mesure près de deux mètres de long et un bon mètre de large.

Le lit du Caddy California s’étend sur la banquette arrière et le coffre. (Photo: VW)

Si le lit n’est pas utilisé, il est replié sur le coffre comme une étagère à chapeau. Des chaises de camping et une table peuvent être rangées en dessous. En plus d’un toit en verre panoramique de 1,4 mètre carré, il y a aussi une mini-cuisine coulissante avec une cuisinière à gaz à un brûleur, un plateau à couverts et un espace de rangement pour les ustensiles de cuisine. Un système de tente pour l’amarrage sur le véhicule est également disponible sur demande, qui peut être agrandi de manière modulaire pour inclure une cabine de couchage supplémentaire.

Comme pour les autres variantes de Caddy (cargo, fourgon, break) qui ont fait leurs débuts à la fin de l’année, le California est disponible en option avec un assistant pour faciliter les manœuvres vers l’arrière avec une remorque ou avec un changement de voie et un assistant de stationnement. La gamme de moteurs au lancement sur le marché comprend deux moteurs diesel de 75 ch et 122 ch. En plus de la traction avant, la California sera également disponible avec une transmission intégrale. VW n’a pas encore annoncé les prix du Caddy California. Le prédécesseur a démarré à un peu moins de 26 000 euros.