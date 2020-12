Entrée. Connaître la fonction et les principaux défauts

Connaître le fonctionnement du démarreur, ses composants et les principales causes de dysfonctionnements.

Jusqu’au lancement de la Cadillac Touring Edition en 1911, toutes les voitures avaient besoin d’une manivelle pour démarrer le moteur à combustion.

Cependant, contrairement à un démarreur à pédale, ce processus est beaucoup plus compliqué et peut causer des blessures au conducteur s’il ne retire pas la manivelle à temps. Il y avait des rapports de conducteurs qui sont restés avec la fracture.

Le premier démarreur électrique est une création de General Motors et Delco et est présent dans la plupart des automobiles aujourd’hui. Sa fonction est de fournir l’énergie nécessaire au démarrage du moteur thermique.

Pour démarrer un moteur à combustion, qu’il soit diesel ou essence, il ne suffit pas d’introduire du carburant et de l’étincelle en quelques secondes, mais aussi de démarrer le processus de compression-détente de l’air, remplissant ainsi le principe thermodynamique de son fonctionnement.

De cette manière, la fonction principale du démarreur est de démarrer le moteur thermique dans ces premiers instants.

Six composants principaux

Le démarreur est alimenté par un câble positif, connecté directement à la batterie, et un câble négatif à la carrosserie du véhicule. Le système est activé lorsque le conducteur tourne la clé à fond dans le contact, restant en fonction jusqu’à ce que la clé soit relâchée.

Un démarreur se compose de six composants principaux. L’ensemble est protégé par un boîtier en acier où sont logés tous les composants, les protégeant des intempéries: c’est le boîtier.

Un deuxième composant de ce système est la fourche d’accouplement, qui consiste en une pièce en forme de fourche couplée au pignon d’entraînement, utilisant l’action d’un solénoïde pour établir la connexion entre le démarreur et le volant du moteur thermique au moyen d’un déplacement longitudinal.

L’armature est le rotor de tout moteur électrique, constitué d’un axe et de bobines traversées par un courant électrique, créant un champ magnétique en opposition à celui de l’inducteur, donnant lieu à un mouvement de rotation.

L’inducteur est essentiellement constitué de bobines de cuivre à travers lesquelles circule un courant électrique, générant un champ magnétique, selon la loi de Faraday-Lenz.

Tout aussi importants sont les balais, des pièces en graphite et en carbone, qui sont poussés par des ressorts contre l’arbre du moteur, envoyant de l’électricité aux bobines. Les brosses sont un élément d’usure, qui sont normalement au repos, entrant en contact avec les bobines, diminuant leur épaisseur à mesure que leur utilisation augmente.

L’élément qui déplace la fourche d’accouplement est le solénoïde, également appelé relais de démarrage. Lorsque la clé de contact est tournée, le contact envoie de l’énergie électrique à une bobine, créant le champ magnétique susmentionné qui déplace le solénoïde qui est connecté à la fourche.

Comment ça fonctionne

Lorsque vous tournez la clé dans le contact, le solénoïde est alimenté par le pôle positif, poussant l’ensemble piston et fourche, qui, à son tour, propulse du début jusqu’à ce qu’il soit couplé à la crémaillère (roue dentée sur le volant du moteur à combustion).

Le solénoïde ferme le circuit principal en même temps, fournissant de l’énergie électrique à la bobine et à l’armature à travers les brosses, créant un champ magnétique et donc le mouvement de rotation.

Les roulements qui maintiennent l’armature centralisée et très proche de la bobine sans les toucher sont tout aussi importants pour assurer le couple nécessaire pour entraîner le moteur de la voiture.

En règle générale, en fonction de la puissance du moteur thermique, la puissance de ce moteur électrique est comprise entre 1 kW et 2 kW.

Pannes les plus fréquentes

Si le moteur ne démarre pas en raison d’un problème de batterie ou d’une panne d’alternateur, il est possible que le démarreur fonctionne mal.

Les symptômes de cette anomalie sont typiques: une forte odeur de brûlé à la mise du contact, un bruit métallique de type «clac, clac, clac», ainsi que la difficulté à démarrer.

Ainsi, la panne la plus fréquente, qui pourrait être évitée lors de l’entretien, consiste en des brosses usées. Résoudre ce problème n’est pas très coûteux, car un jeu de brosses coûte une dizaine d’euros.

Cependant, d’autres problèmes plus importants peuvent survenir, qui peuvent être résolus en les remplaçant par un nouveau démarreur, qui peut coûter entre 150 euros et 700 euros (plus la main-d’œuvre).

Les problèmes peuvent également être causés par un pignon de crémaillère usé, un solénoïde défectueux ou un système d’accouplement endommagé (une fourche ou un ressort cassé, par exemple).

Il peut également arriver que des saletés empêchent le libre mouvement du système d’accouplement.

Starter présent et futur

Dans les voitures modernes équipées d’un système Start / Stop, qui arrête le moteur lors de courts arrêts pour économiser du carburant et réduire les émissions, les démarreurs sont un élément crucial en raison de la plus grande utilisation à laquelle ils sont soumis.

Ainsi, dans de nombreux cas, et en fonction de la gamme / segment du modèle particulier, le démarreur a été renforcé, ayant un rapport de réduction plus faible pour réduire l’usure du pignon d’entraînement et doit donc être plus puissant et plus cher.

Plus récemment, les systèmes hybrides doux ou doux ont commencé à devenir monnaie courante, caractérisés par l’utilisation d’un alternateur surdimensionné qui fonctionne dans la plupart des cas à 48V au lieu du 12V habituel.

Comme tous les alternateurs, il est connecté à la crémaillère de démarrage à l’aide d’une courroie poly-V, en charge de produire de l’énergie électrique pour alimenter toute l’électronique de la voiture, en plus de charger une petite batterie d’une capacité de 0,5 kWh.

Cette énergie est utilisée pour permettre le soi-disant «mode voile» ou inertie de conduite, qui arrête le moteur thermique, mais maintient les systèmes comme la direction assistée ou le servo de frein en marche, car dans ces cas l’alternateur est utilisé comme un petit moteur il est également responsable de la rotation de la crémaillère pour démarrer le moteur, laissant le démarreur conventionnel plus nécessaire.

