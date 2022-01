Entre schizophrènes et sols sales, l’image inoubliable de Juan Gabriel au cinéma

in

Avant ou après les matchs de football du dimanche dans les années 1990, Televisa diffusait des films de Pedrito Fernández, Cantinflas ou India María. Il est également devenu complaisant avec les films de Juan Gabriel, en particulier un : C’est ma vie (1982). Ce fut un succès pour la télévision parce que les hommes et les femmes idolâtraient également le compositeur de classiques tels que Chéri, La mort du pigeon, Pauvre ami innocent, j’ai pas d’argent, Décidément et bien d’autres bijoux.

Quand ce n’était pas sur la chaîne 2, c’était sur la chaîne 9 où l’on pouvait voir ce film dans lequel Divo de Juárez apparaît en prisonnier dans l’ancien pénitencier de Lecumberri. Le voir vêtu d’une tenue de prison, nettoyer des sols sales et forcé de partager une cellule avec des schizophrènes en guise de punition étaient des images qui ont secoué les jeunes cinéphiles, surtout à ceux qui avaient une idée complète de qui était Juan Gabriel à cette époque.

Dans la vie de tous les jours, il était la pierre angulaire des vacances. Il n’y a pas eu de fête où l’une de ses chansons n’ait été écoutée, que ce soit pour être bonne ou pour pleurer un moment quand il n’était plus amoureux. Mais avec C’est ma vie tout était angoisse et mortification pour les spectateurs vis-à-vis de l’auteur-compositeur-interprète. Bien qu’il s’agisse d’une fiction, le film raconte l’épreuve que Juanga a vécue dans la vraie vie lorsqu’il a été emprisonné pour un vol qu’il n’a pas commis.

Depuis son entrée en prison, on sait que cela n’ira pas dans la bonne direction. Encore moins lorsqu’il se fait passer pour Alberto Aguilera (son vrai nom) déclare qu’il n’a ni famille ni argent pour survivre à l’intérieur de la prison. Cet aveu est un avertissement pour souffrir à ses côtés derrière les barreaux. Et c’est qu’au Mexique depuis que nous sommes enfants nous savons que les prisons du pays sont l’enfer même.

Juan Gabriel n’était pas acteur, mais dans le film son personnage est assez crédible. Tout d’abord, parce qu’il a subi cette réalité de première main. Deuxièmement, parce qu’il était bien abrité par des acteurs comme Fernando Balzaretti, Bruno Rey, Guillermo Murray, César Bono et Narciso Busquets, ce dernier étant un acteur de soutien extraordinaire qui montre son grand talent dans ce travail pour que Juanga puisse apparaître, en plus de doser le drame d’Alberto Aguilera en l’encourageant à chanter et à composer.

Non moins importante est la mise en scène de Gonzalo Martínez Ortega, un cinéaste qui a su combiner la célébrité de Juan Gabriel avec la description du système carcéral mexicain. C’est ma vie c’est aussi un mélodrame qui dépeint la dureté avec laquelle les prisons nationales ont fonctionné pendant des décennies. Il raconte la corruption, l’impunité et la survie à travers une icône comme Juanga, l’homme qui est venu de Ciudad Juárez au District fédéral pour chercher des opportunités dans le monde de la musique et s’est retrouvé emprisonné malgré son innocence, comme cela arrive avec d’innombrables détenus qui sont condamnés sans avoir commis un crime.

C’est ma vie il va au-delà d’être un film et un témoignage de vie sur Juan Gabriel. Au cours des années, le film devient pertinent en raison de l’intrigue qu’il traite d’un auteur-compositeur-interprète devenu une légende et dont l’héritage musical continue de faire tiquer la peau, tout comme cela arrive aux prisonniers du film lorsqu’il leur chante La différence, un hymne de douleur et de résignation.

