‘Entre la vie et la mort’ : les 8 scènes les plus marquantes du film sur Netflix

Le film mettant en vedette Joey King et Kyle Allen est arrivé sur la plateforme de streaming le week-end dernier et a réussi à captiver le public avec son histoire.

© Imbd‘Entre la vie et la mort’, nouveau film Netflix

« Entre la vie et la mort » est l’un des derniers films romantiques qui a atterri dans Netflix le week-end dernier et a réussi à être un succès. Le film mettant en vedette Tessa (Joey King) et Skylar (Kyle Allen), nous fait découvrir une histoire d’amour atypique et surnaturelle alors qu’une jeune femme va suivre les signes que lui envoie l’amour de sa vie après sa mort dans un terrible accident.

Le protagoniste est photographe et voyagera entre les deux mondes pour régler des comptes en suspens. Les téléspectateurs assistent à toutes les scènes où Tessa tente de résoudre le problème et arrive à une conclusion. Après avoir été l’un des films les plus regardés, de Spoiler nous vous racontons certaines des scènes les plus mélancoliques du film.

Tessa et Skylar se rencontrent pour la première fois

Au début du film, vous pouvez voir Tessa (Joey King) se réveiller dans un lit d’hôpital après un accident qui a laissé son cœur faible. Le public voyage ensuite dans le temps 182 jours avant le voyage. A ce moment, la protagoniste prend des photos sur la plage et ira au cinéma de la ville et c’est là qu’elle rencontrera Skylar (Kyle Allen). Il traduira le film qu’elle ne comprend pas puisqu’il est en français. À la fin du film, les deux réaliseront une connexion.

signes d’au-delà

Tessa commencera à recevoir des signaux alors qu’elle se remet encore de l’accident et à partir de là, elle cherchera une réponse à ce qui s’est passé avec l’aide de sa meilleure amie. Skylar rendra d’abord visite à Tessa à l’hôpital, où elle sonnera sur son téléphone portable.

Chansons

L’une des chansons qui les représentaient tous les deux date des années 80 que son père a enregistrée pour sa mère. Ils montent tous les deux dans la voiture et écoutent cette chanson. Plus tard, la même mélodie retentira au milieu d’un examen que Tessa doit passer oui ou oui.

photographies révélées

L’un des autres moments que Skylar manifestera est à travers la photographie. La jeune femme décide de prendre quelques photos, de les développer et c’est alors qu’elle s’aperçoit que « sa main » apparaît à côté de la sienne. C’est ainsi qu’il le fait encore et encore jusqu’à ce qu’il se rende compte que l’esprit est présent.

moment d’amour dans la foret

Lors d’une sortie dans les bois, Skylar et Tessa passent du temps ensemble sur un bateau. A ce moment, il lui dit ce qu’il ressent vraiment pour elle, mais Tessa n’aura pas la même réaction. Ne pouvant lui dévoiler ce qu’elle ressent pour lui, elle va l’embrasser et c’est là que se déroulera sa première scène intime.

le temps touche à sa fin

Tessa a rencontré une femme du nom de Doris à l’hôpital, qui lui a assuré qu’il reviendrait la chercher pour clore l’histoire et mentionne un lieu connu sous le nom de « la salle d’attente des âmes », situé quelque part entre la vie et la mort. Skylar (Kyle Allen) demandera à la femme de la mettre en relation avec Tessa, avant la fin du temps imparti.

Tessa et Skylar se retrouvent

Lorsque Tessa se rendra à Empyrean en se souvenant de ce que Doris lui a dit, elle verra Skylar. Cependant, ils ne pourront pas avoir de contact à cause du verre qui les sépare par une vitre. Elle sera alors détenue par la police et ramenée chez elle.

‘Je t’aime’

Dans les scènes finales, on comprend pourquoi Tessa n’a cessé de suivre les signaux que Skylar lui envoyait pendant le film. Elle croyait qu’il ne lui avait jamais dit « je t’aime », elle a même dit à sa meilleure amie qu’elle ne se souvenait pas des mots qu’elle avait prononcés avec son petit ami avant l’accident. Skylar transférera alors Tessa sur les lieux de l’événement, qui était – précisément – ​​où elle a prononcé ces mots.

