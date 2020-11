Entre cinéma d’art et blockbusters: 15 films avec Tilda Swinton

Saviez-vous que Tilda Swinton s’appelle en fait Katherine Matilda Swinton, a grandi dans un château écossais et a fréquenté la même école que Lady Diana? Et ce n’est pas tout, car l’actrice fait depuis longtemps partie de la noblesse hollywoodienne: Swinton apparaît à plusieurs reprises devant la caméra pour des réalisateurs bien connus tels que les frères Coen ou Jim Jarmusch, et elle a également un Oscar. Nous vous présentons ici 15 temps forts de sa carrière.

«Orlando»

Année d’édition: 1992

Tilda Swinton est devant la caméra en tant qu’actrice depuis 1986. Au début de sa carrière, elle est principalement apparue dans les films du réalisateur Derek Jarman (« Caravaggio »), mais c’est le film costumé « Orlando » qui a apporté à Swinton la grande percée internationale.

Dans le drame, Tilda Swinton incarne un homme androgyne nommé Orlando, qui s’est vu attribuer un grand domaine de campagne par la reine Elizabeth I au 17ème siècle – mais à la condition qu’il ne soit jamais autorisé à vieillir. Au cours des siècles suivants, Orlando se consacra à la poésie, devint ambassadeur à Constantinople – et devint une femme. Lady Orlando perd rapidement sa maison familiale et doit faire face aux adversités qui accompagnent le changement de sexe.

« La plage »

Année d’édition: 2000

Lors de son voyage en Thaïlande, Richard (Leonardo DiCaprio) reçoit une carte qui lui montre le chemin vers une île paradisiaque cachée. Avec ses deux compagnons de voyage, Richard part à la recherche de «la plage». Une fois sur place, ils rencontrent une commune de décrochage, dirigée par l’Américaine Sal (Tilda Swinton). Mais la vie insulaire, qui au premier abord semble être un rêve devenu réalité, se transforme rapidement en cauchemar …

Le film du réalisateur de « Trainspotting » Danny Boyle n’est pas sans conséquences. La plage éponyme s’appelle en fait Maya Bay et est située sur l’île thaïlandaise de Koh Phi Phi Leh. Et comme dans «The Beach», le prétendu paradis s’avère tout sauf parfait à y regarder de plus près, car le tournage du film et les foules de touristes suivantes ont causé de graves dommages à l’environnement sur l’île, selon un rapport de la BBC. Les récifs coralliens sont particulièrement touchés.

« The Deep End – Silence trompeur »

Année d’édition: 2001

Dans ce thriller classique « Quand la belle façade s’effondre », Tilda Swinton incarne une femme au foyer et une mère lion qui fait même disparaître un cadavre par amour pour son fils de 17 ans et est rapidement soumise au chantage d’un inconnu.

Pour sa performance impressionnante dans « The Deep End », l’actrice est nominée pour un Golden Globe dans la catégorie « Meilleure actrice ». Depuis, Swinton a préféré se glisser dans des rôles qui semblent presque parfaits et presque distants de l’extérieur, mais qui ont secrètement aussi des côtés fragiles.

« Jeune Adam »

Année d’édition: 2003

Tout est gris et sombre dans l’adaptation cinématographique de David Mackenzie du roman d’Alexander Trocchi « Cours d’eau »: le ciel, la vie quotidienne des personnages, l’intrigue.

L’écrivain infructueux Joe (Ewan McGregor) engage Ella (Tilda Swinton) et Les (Peter Mullan) sur la barge. Joe entame une liaison secrète avec la femme du navire. Un jour où Joe et Les sortent le corps d’une femme de l’eau, il devient rapidement évident que Joe connaissait la femme morte – a-t-il quelque chose à voir avec sa disparition?

« Les Chroniques de Narnia: le roi de Narnia »

Année d’édition: 2005

Dans le premier film de la série « Chronicles of Narnia », Tilda Swinton est l’antagoniste littéralement glacée: en tant que sorcière blanche de Jadi, elle condamne le royaume magique à un hiver de cent ans. Avec le lion Aslan, les frères et sœurs Peter, Susan, Edmund et Lucy affrontent le méchant.

L’alternative féerique et adaptée aux enfants «Le Seigneur des Anneaux» s’adresse principalement aux jeunes fans de fantasy. Deux suites continuent l’histoire.

«Michael Clayton»

Année d’édition: 2007

En 2007, Tilda Swinton a remporté un Oscar de la meilleure actrice de soutien pour sa performance dans « Michael Clayton » – c’est sa seule à ce jour.

L’écossais joue une femme nommée Karen, avocate du géant chimique U / North. Michael Clayton (George Clooney) travaille à son tour pour le cabinet d’avocats respecté Kenner, Bach & Ledeen. Son travail consiste à résoudre les problèmes de ses clients. Cependant, lorsque le collègue de Clayton, qui a longtemps représenté U / North, perd son sang-froid et se cache, Clayton a découvert un scandale qui atteignait même ses limites morales extrêmement vagues …

« Nous devons parler de Kevin »

Année d’édition: 2011

Tilda Swinton livre l’une de ses meilleures performances dans « We Nee to Talk About Kevin », un film qui se situe quelque part entre le drame, le thriller et l’horreur. Dans tous les cas, il pénètre sous votre peau. « We Nee to Talk About Kevin » n’est certainement pas un tarif facile, cela vaut vraiment le détour.

Swinton joue la journaliste de voyage Eva, qui ne trouve pas le bonheur dans la maternité, mais la misère absolue. Dès le début, elle a eu du mal à se connecter avec son fils Kevin (Ezra Miller). Toutes les actions du garçon semblent conçues pour rendre la vie difficile à sa mère. Enfin, la froideur de Kevin culmine dans un acte sanglant …

« Uniquement les amoureux resteront en vie »

Année d’édition: 2013

Vampires sensibles: Dans « Only Lovers Left Alive », Jim Jarmusch mêle une histoire d’amour mélancolique à l’humour fin et à l’esthétique Goth-Rocker. En plein milieu: Tilda Swinton et Tom Hiddleston en amoureux immortels.

Au centre de l’histoire se trouvent les vampires Adam (Hiddleston) et Eve (Swinton), qui forment un couple depuis des siècles. Dans le présent, cependant, ils sont au moins spatialement séparés: Adam passe le temps en tant que musicien à Detroit et est depuis longtemps fatigué du monde qui l’entoure. Eve profite à son tour de sa vie dans la métropole marocaine de Tanger. Afin de sortir son amant de sa tristesse, Eve se rend enfin chez Adam. Mais lorsque la soeur chaotique d’Ava (Mia Wasikowska) se présente un peu plus tard, les ennuis sont inévitables.

« Snowpiercer »

Année d’édition: 2013

Chris Evans contre Tilda Swinton est le nom de « Snowpiercer ». Il ne s’agit pas de la série Netflix, mais du long métrage du réalisateur coréen Bong Joon-ho, que tous les cinéphiles ont sur le feuillet depuis son succès aux Oscars « Parasite » au plus tard.

Dans le drame de science-fiction, le monde entier n’est qu’un désert de glace hostile. Le misérable reste de l’humanité s’est sauvé dans un train qui court sans arrêt dans le froid. Il y a une société de classe stricte à bord: les pauvres dans les compartiments arrière peinent et souffrent, tandis que les riches passent un bon moment dans les voitures de devant – jusqu’au rebelle opprimé.

« Grand Budapest Hotel »

Année d’édition: 2014

Tilda Swinton est à peine reconnaissable dans le « Grand Budapest Hotel » de Wes Anderson. Elle y incarne une veuve de plus de 80 ans qui passe une nuit avec le concierge beaucoup plus jeune Gustave (Ralph Fiennes) dans l’hôtel éponyme et est retrouvée morte peu de temps après. Lorsque Gustave hérite alors du précieux tableau «Jeune homme à la pomme» du défunt, il est soupçonné de meurtre.

Les autres rôles incluent Bill Murray (« Lost in Translation – Between the Worlds »), Jeff Goldblum (« Jurassic Park »), Owen Wilson (« Midnight in Paris »), Jude Law (« Fantastic Beasts: Grindelwald’s Crimes ») et Saoirse Ronan (« Lady Bird »).

« Une plus grosse éclaboussure »

Année d’édition: 2015

Ce n’est un secret pour personne que David Bowie et Tilda Swinton étaient des amis proches jusqu’à la mort du musicien. En 2013, l’actrice peut même être vue dans son clip pour le single « The Stars (Are Out Tonight) ». Dans « A Bigger Splash », elle ne joue pas Bowie, mais une chanteuse tout aussi frénétiquement célébrée.

Le thriller érotique parle de la légende de la musique Marianne (Swinton), qui veut en fait faire une pause tranquille de l’agitation avec son partenaire Paul (Matthias Schoenaerts). Mais les vacances amoureuses sont rapidement perturbées par l’apparition de l’ex-petit ami de Marianne Harry (Ralph Fiennes) et de sa fille Penny (Dakota Johnson). Désormais, le désir et la jalousie déterminent les vacances.

Films Marvel

Année de publication: 2016 et 2019

Dans les adaptations comiques « Doctor Strange » et « Avengers: Endgame », Tilda Swinton incarne l’aîné des alias The Ancient One, le mentor de Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) et son prédécesseur en tant que Sorcerer Supreme. Un line-up audacieux, car: Dans la bande dessinée, le personnage est en fait un homme et vient d’un pays caché des montagnes himalayennes.

Dans les films, en revanche, l’ancien chirurgien Stephen Strange trouve son chemin vers l’aîné après un accident et s’instruit dans les arts magiques. Plus tard, il suit leurs traces et protège désormais le monde des dangers mystiques.

« OK oui »

Année d’édition: 2017

Après « Snowpiercer », Tilda Swinton a de nouveau travaillé avec le réalisateur de « Parasite » Bong Joon-ho pour le film Netflix. Cette fois, elle assume même deux rôles: elle incarne les jumelles Lucy et Nancy Mirando.

Lucy est la PDG d’une entreprise internationale qui s’est fixé comme objectif l’élevage d’un super cochon géant censé répondre aux besoins en viande des gens de la manière la plus efficace possible. L’un des animaux prototypes grandit dans les montagnes de Corée du Sud. La jeune Mija (Seo-Hyun Ahn) prend rapidement la créature douce dans son cœur et l’appelle Okja. Lorsque l’entreprise récupère son «expérience», Mija entreprend de sauver son amie.

« Les morts ne meurent pas »

Année d’édition: 2019

Quel casting! Bill Murray, Adam Driver, Danny Glover, Steve Buscemi et oui, Tilda Swinton aussi se donnent le manche dans cette comédie d’horreur de Jim Jarmusch – ou plutôt les armes.

Parce que: Dans « The Dead Don’t Die », les zombies sont lâches et attaquent le centre provincial de Centerville. C’est maintenant aux flics plutôt aléatoires de la petite ville, le shérif Cliff Robertson (Murray) et l’officier Ronald Peterson (chauffeur) de renvoyer les morts-vivants dans leurs tombes. Pendant ce temps, l’entrepreneur de pompes funèbres (Swinton) prend l’épée de samouraï …

Perspectives: films à venir avec Tilda Swinton