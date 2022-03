Entre 2020 et 2022 : combien de séries Netflix annule-t-il par mois ?

Netflix

Le catalogue de Netflix est si vaste que, tout comme ils ne cessent de le renouveler à mesure qu’un mois commence, ils se débarrassent également des productions qui n’étaient pas efficaces. Mais combien de séries Netflix annule-t-il par mois et pourquoi ?

Parler de Netflix cela signifie mentionner l’immense empire qui se cache derrière. Cette société, qui divertit, distrait et aide à diffuser des films et des séries, est sous le commandement de Ted Sarandos qui a une grande équipe stratégique. La plateforme de streaming existe depuis plus de dix ans et continue de croître en raison de l’incroyable travail promotionnel et du niveau qu’elle a pour attraper ses utilisateurs.

Mais, parmi toutes les choses qui font Netflix une grande entreprise est le fait qu’ils modifient leur contenu mois après mois. La plate-forme est de plus en plus liée à l’affichage de ses statistiques et, apparemment, avoir de nouvelles versions au cours des 12 mois de l’année est quelque chose qui fonctionne. Cependant, le fait qu’il y ait autant de nouvelles productions a nui à certaines anciennes.

Eh bien, la vérité est que Au-delà des nouveautés, le géant du streaming opte également pour l’annulation de nombreuses séries. Apparemment, la principale raison qui pousse le service à la demande à mettre fin à un projet est qu’il ne répond pas aux attentes. Pour qu’une fiction ou un film soit renouvelé et qu’il finisse son histoire, il faut qu’il soit considéré par plus de 65% des utilisateurs de Netflix et, quand cela n’arrive pas, beaucoup d’argent est perdu.

Par conséquent, pour le service à la demande, parier à nouveau sur un produit qui ne rapporte pas l’argent investi dans les bénéfices est la possibilité de mal finir économiquement. A tel point que, plus d’une fois, nous avons entendu la nouvelle »Netflix a annulé une telle série», mais la grande question est : combien de fois par mois la plateforme se termine-t-elle par une fiction ? Nous vous disons.

Combien de séries Netflix annule par mois :

2020 : Sans aucun doute, 2020 a été une année d’échec pour n’importe quelle industrie. La pandémie de covid a rendu les choses extrêmement difficiles, et lorsqu’il s’agit de créer de nouveaux produits pour Netflix, les horaires ont été durement touchés. A tel point que tout indiquait que les productions déjà existantes sur la plateforme n’allaient pas être en danger, mais il n’en était rien. Cela signifie que cette année-là, la société a annulé un total de 46 séries, ce qui implique une estimation de trois séries par mois.

2021 : Déjà plus serein et avec moins de restrictions dues à la pandémie, Netflix a encore une fois relevé la tête et fait de belles sorties. Cela signifie que les annulations ont continué. Il y avait des produits qui ne fonctionnaient pas, et l’entreprise de Ted Sarandos ne risquait plus de perdre de l’argent. Pour cette raison, au cours de l’année écoulée, ils ont fini par suspendre 19 séries au total, atteignant ainsi une moyenne estimée à une série et demie par mois.

2022 : Cela ne fait que trois mois depuis le début de cette année, mais la plateforme n’a pas tardé à effectuer trois annulations, une par mois et, comme ils l’ont rapporté, c’était pour la même raison : le peu de spectateurs qu’ils avaient. Tous, après leur deuxième saison, ont été contraints de terminer leur histoire.

Autrement dit, selon les statistiques, l’entreprise évalue mois après mois quelle est la fiction qui paie le moins et ils finissent par l’annuler. Même si, apparemment, ils y vont petit à petit pour ne pas générer la colère totale des fans et préfèrent finir avec une histoire par mois, sauf à de rares exceptions comme c’est arrivé en 2020. En tout cas, il faut noter qu’il y a sont encore neuf mois de 2022 donc tout peut arriver.

