Enterré pendant des décennies, les images de la mort du docteur Halloween 5 seront enfin publiées

Lorsqu’il a été annoncé que Scream Factory sortirait les cinq premiers films d’Halloween en 4K le 5 octobre, il est rapidement devenu évident que l’un des points forts de ces sorties allait être Halloween 5 : La revanche de Michael Myers, qui comprendra des images perdues depuis longtemps des versions précédentes. Inclus dans ces nouvelles scènes sont l’apparition du Dr Death dans la rare séquence d’ouverture alternative, et quelques scènes supplémentaires de gore qui ont été coupées du film pour obtenir une cote R. Alors la question est, qu’est-ce que ces nouvelles scènes impliqueront ?

Il y a d’abord l’ouverture alternative aux années 1989 Halloween 5, qui présente un personnage appelé Doctor Death, qui dans la version théâtrale a été transformé en ermite qui s’occupe de Michael et le soigne au début du film. Cette ouverture perdue depuis longtemps a été discutée par Halloween 5 la star Don Shanks, qui a parlé de filmer la scène avec Halloween Movies.com il y a quelques années. Sa description de la scène s’est déroulée ainsi.

« (J’étais) placé sur cet autel de pierre, et tout autour (le décor) se trouvaient des choses que la production avait obtenues de sorcières et de gens qui vous vendaient de l’occultisme », a expliqué Shanks. « Et il y avait des rouleaux et différents chants et ceci et cela. Et (suspendu de) l’autel, juste au-dessus de moi, se trouvait ce rocher qui ressemblait à une stalactite – il était sur une ficelle et il tournait en rond. Et le Dr Death faisait une incantation sur moi, puis il me tatoue la rune Thorn, qui est le signe de la vie éternelle. Et donc il fait toutes ces incantations, et la veille d’Halloween (un an plus tard) je reviens à la vie.

Il a poursuivi: « Alors j’ai mis le masque et j’ai attrapé le docteur Death par la gorge et je l’ai pris par-dessus ma tête et je lui ai cassé le dos, puis je l’ai mis sur l’autel, et j’ai pris la stalactite et je lui ai traversé la poitrine avec Je pensais que c’était l’un de mes meilleurs kills. Mais Moustapha [Akkad] pensait que c’était trop du genre occulte. Ils ont donc décidé de le tourner différemment. »

La tâche de restaurer ces anciennes images est revenue à Michael Felsher, qui a écrit sur le processus qu’il a suivi pour redonner vie à l’ouverture alternative sur sa page Facebook cette semaine. Il a écrit: « En gros, j’ai reçu une série de prises brutes numérisées directement à partir des coupes négatives et à l’aide d’un script de tournage, ainsi que des images existantes de la coupe théâtrale, j’ai pu assembler ce qui équivaut à une nouvelle séquence d’ouverture pour La plupart des fans de H5 savent que le personnage existant de Mountain Man était un nouveau tournage ajouté pour remplacer Dr. Death, et il était intéressant de découvrir que de nombreux plans utilisés dans la coupe théâtrale de son « repaire » n’étaient que des plans tiré du tournage original de Dr. Death que j’ai pu réutiliser pour la scène restaurée. Une grande partie de mon travail consistait à créer un mixage audio pour cette scène, donc quand vous la regardez, chaque son que vous entendez avec Dr. Death sur -screen a été créé ici, à mon bureau. »

Le montant des scènes supplémentaires de gore est inconnu, mais comme beaucoup d’autres films tels que La mort diabolique, qui a subi des coupes similaires à un moment donné pour obtenir une cote R, ce seront probablement des scènes prolongées de quelques secondes avec des plans supplémentaires de blessures et de sang. Scream Factory a dans le passé livré de vrais régals aux fans d’horreur avec des restaurations de séquences gore sur Ma chère amoureuse et Vendredi 13 Partie 2, et leur nouveau Halloween 5 la sortie semble être un autre gagnant.

