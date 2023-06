Ensemble fantôme obtenu dans Zelda: Totk – Meilleurs emplacements d’armures offensives

Il y a beaucoup d’armures différentes dans La légende de Zelda : les larmes du royaume, mais certains ont l’air mieux que d’autres. Cela inclut certainement la armure fantôme, ce qui rend Link assez dangereux. Et ne vous fiez pas à l’apparence, c’est l’armure offensive la plus puissante que vous puissiez trouver dans Tears of the Kingdom, ou Totk en abrégé.

Où trouver l’armure fantôme dans Zelda : Tears of the Kingdom ?

Dans ce guide, nous vous montrerons où vous pouvez le faire Ensemble fantôme composé de la Casque fantômeau Armure de jambe fantôme et le armure fantôme trouvez et expliquez également pour qui cette armure vaut la peine.

Les trois pièces d’armure se trouvent à la surface de hyrule chacun dans une grotte.

Emplacement du casque fantôme

Le Casque fantôme se trouve dans la région phirone dans le Grotte sur la côte de Pafar. Lorsque vous arrivez à la plage, levez les yeux et vous verrez un grand trou dans la roche que vous pourrez utiliser pour entrer dans la grotte.

© Nintendo/45secondes.fr.com © Nintendo/45secondes.fr.com

Attachez l’une des fusées qui traînent sur la plage à votre bouclier et laissez-la vous lancer à travers le sol dans la grotte. Ensuite, battez les deux stores d’horreur puis ouvrez le coffre à l’arrière. A l’intérieur se trouve le Casque fantôme.

Vous pouvez entrer dans la grotte par ce trou. © Nintendo/45secondes.fr.com

Emplacement des garde-jambes fantômes

Pour le Armure de jambe fantôme va-t-il au Désert Gerudo ou plus précisément Gerudo de l’Est. Se téléporter si possible Sanctuaire Siwakama, qui est très proche. Cherchez maintenant un endroit avec plusieurs cercles sur la carte. Marquez cet endroit et marchez-y.

© Nintendo/45secondes.fr.com © Nintendo/45secondes.fr.com

Laissez-vous maintenant engloutir par le véritable tourbillon de sable que nous avons marqué pour vous sur la carte. Parce que c’est le seul moyen d’accéder à une zone séparée à l’intérieur du Anciennes ruines d’autel. En arrivant en bas, vous trouverez l’autel avec le coffre et celui de droite à côté de vous Armure de jambe fantôme intérieurement.

© Nintendo/45secondes.fr.com

Emplacement de l’armure fantôme

Le armure fantôme se trouve entre les deux régions Montagnes d’Hyrule et Plateau gérudo au point le plus au sud de la Rivière Tamiond dans le Grotte sur la rivière Tamiond.

© Nintendo/45secondes.fr.com © Nintendo/45secondes.fr.com

Dans la première grande grotte, où il y a un petit lac au milieu, vous rencontrerez des Horroblins. Il y a un virage à gauche et un à droite. Ce dernier vous mène dans une chambre de grotte plus petite où vous êtes présenté par la créature suspendue au plafond Signe Mayoi peut obtenir.

Le chemin de gauche vous mène dans une autre grande chambre, dans laquelle vous traitez quelques mains miasmatiques arrive à faire. Nous les avons facilement vaincus en utilisant quelques fleurs de tonnerre jeté à terre.

Si les mauvaises mains sont vaincues, il y a enfin un combat contre un Ganon fantôme à. Il a une épée et un arc. Avec la bonne stratégie mais tu décides aussi ce combat pour toi-même.

Détruisez cette paroi rocheuse et le chemin vers l’autel est libre. © Nintendo/45secondes.fr.com

Vous pouvez trouver l’autel avec le coffre de l’autre côté, assez haut. Utilisez le passage de gauche ou de droite puis détruisez la paroi rocheuse brisée au fond. Vous pouvez facilement atteindre l’autel par le chemin en pente raide. Vous finirez par le trouver dans le coffre armure fantôme et donc la dernière pièce d’armure pour compléter cet ensemble.

A quoi sert l’armure fantôme ?

Chaque pièce d’armure de l’ensemble Phantom a une valeur d’armure de 8. Si vous avez équipé les trois pièces, la valeur défensive est de 24 au total. grande fée l’ensemble fantôme ne peut pas être équipé davantage, c’est pourquoi il est pas de bonus fixe donne. Mais l’armure est l’une des meilleures tenues du jeu en termes de valeur de base, car aucun autre ensemble n’a une valeur de base plus élevée.

© Nintendo/45secondes.fr.com

De plus, la tenue a pour effet d’augmenter la puissance d’attaque de Link et cause donc beaucoup plus de dégâts lorsqu’il porte une armure fantôme. De plus, d’autres buffs (puissance d’attaque accrue) sont ajoutés à l’effet existant de l’armure.

Donc, si vous suivez un style de jeu très offensif dans Tears of the Kingdom, vous êtes bien préparé avec l’armure fantôme.

L’armure fantôme en un coup d’œil

Casque fantôme

Description : Ce heaume provient d’un monstre en armure qui a terrifié même le héros. Une pièce rare qui n’est pas facile à se procurer.

: Ce heaume provient d’un monstre en armure qui a terrifié même le héros. Une pièce rare qui n’est pas facile à se procurer. effet : Puissance d’attaque augmentée

: Puissance d’attaque augmentée armure : 8ème

: 8ème localité : Grotte sur la côte de Pafar

: Frais: –

© Nintendo/45secondes.fr.com

armure fantôme

Description : L’armure provient d’un monstre en armure qui a terrifié même le héros. Une pièce rare qui n’est pas facile à se procurer.

: L’armure provient d’un monstre en armure qui a terrifié même le héros. Une pièce rare qui n’est pas facile à se procurer. effet : Puissance d’attaque augmentée

: Puissance d’attaque augmentée armure : 8ème

: 8ème localité : Ruines de l’ancien autel

: Frais: –

© Nintendo/45secondes.fr.com

Armure de jambe fantôme

Description : Cette armure de jambe provient d’une bête blindée qui a terrifié même le héros. Une pièce rare qui n’est pas facile à se procurer.

: Cette armure de jambe provient d’une bête blindée qui a terrifié même le héros. Une pièce rare qui n’est pas facile à se procurer. effet : Puissance d’attaque augmentée

: Puissance d’attaque augmentée armure : 8ème

: 8ème localité : Grotte sur la rivière Tamiond

: Frais: –

© Nintendo/45secondes.fr.com

Toutes les armures de Zelda : Tears of the Kingdom se trouvent ici dans l’aperçu.

Si vous avez plus Aider nécessaire et à un moment ou à un autre La légende de Zelda : les larmes du royaume coincé, vous pouvez notre solution complète sois utile. Des personnes de valeur attendent ici Trucs et astuces de jeu sur toi. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le jeu !