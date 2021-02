«  Enseignez à vos enfants  »: Nurmagomedov plaide pour «  changer la société  » alors que le champion de l’UFC pleure le meurtre d’un ancien chef de village au Daghestan

Khabib Nurmagomedov a cité un poème de guerre et appelé à un changement sociétal après le meurtre de l’ancien chef d’un village du Daghestan, tandis que les combattants de l’UFC Timur Valiev et Islam Makhachev ont exprimé leur chagrin à la nouvelle.

Des responsables gouvernementaux ont confirmé qu’Abakar Kaplanov, l’ancien chef du village de Novokuli, avait été tué à la suite d’un différend foncier signalé dans le cadre d’un premier incident qui avait conduit des centaines de personnes à descendre dans la rue, comme le montrent des images partagées par le ministère de l’Intérieur. du Daghestan samedi.

Selon les rapports, 36 coups de feu ont été tirés sur Kaplanov, et le ministère a annoncé que plus de 130 policiers avaient été déployés à « assurer l’ordre public et empêcher l’escalade du conflit ».

Le champion de l’UFC Nurmagomedov a cité un passage sur les soldats de Vassili Tyorkin, une œuvre épique de la Seconde Guerre mondiale du poète soviétique du XXe siècle Aleksandr Tvardovsky.

«De nombreuses personnes m’écrivent pour commenter les derniers événements au Daghestan», Nurmagomedov a ajouté à sa suite de plus de 27 millions sur Instagram.

«Tout ce qui concerne les meurtres, les ordures et autres événements similaires qui se produisent dans notre république presque tous les jours.

«Élevez vos enfants, apprenez-leur, montrez-leur le bon exemple pour qu’ils grandissent en bonne santé, intelligents et dignes. Peut-être qu’ils changeront la situation dans laquelle nous vivons.

« Seules les personnes éduquées et bien élevées qui ont les bonnes valeurs peuvent changer la société. »

Le poids coq russe Timur Valiev a admis que la nouvelle de la mort de Kaplanov avait gravement perturbé ses préparatifs pour sa victoire à l’UFC contre Martin Day samedi.

«Nous avons un grand chagrin», dit-il, accompagnant une photo de lui avec Kaplanov. «Nous avons perdu un fils digne de notre peuple.

«C’était très difficile de se préparer pour le combat car le matin il m’a écrit et m’a souhaité la victoire. Il allait me retrouver à l’aéroport.

«Et au bout de quelques heures, on m’a informé qu’il était parti. Je demande à tout le monde de faire du dua [worship] pour notre frère, Abakar. Tu vas nous manquer. »

Le poids léger de l’UFC Islam Makhachev, qui s’entraîne avec Nurmagomedov, a également rendu hommage à Kaplanov avec une photo et un message.

« Tout le monde savait et se souviendra de vous comme un vrai homme, » il a dit. « C’est dommage que dans notre ville il y ait moins de vrais montagnards et d’hommes chaque jour. »

