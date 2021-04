Enseignez à vos enfants l’ingéniosité des hélicoptères martiens de la NASA avec cette webémission cette semaine

L’hélicoptère Mars de la NASA Ingenuity est à moins d’une semaine de tenter son premier vol sur la planète rouge et l’agence spatiale veut partager l’exploit épique avec les étudiants lors d’une webdiffusion le jeudi 8 avril.

Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA animeront jeudi une conférence sur l’ingéniosité pour les enfants à 13 h HAE (17 h 00 GMT). Le livestream sera disponible sur la chaîne YouTube NASA JPL Education ici à l’heure de début.

La conférence d’aujourd’hui fait suite à une série de conférences de presse, de webinaires et de sessions d’information par le JPL pour informer le public sur le prochain vol d’Ingenuity, qui pourrait décoller dimanche 11 avril.

Les étudiants qui recherchent plus de moyens pour en savoir plus sur l’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA peuvent s’attaquer à quelques projets de bricolage proposés par le JPL.

Comment fabriquer un hélicoptère en papier: Ce projet permettra aux élèves de construire leur propre hélicoptère léger en utilisant du papier, des ciseaux, un crayon, un ruban à mesurer et un ruban. Vous pouvez regarder un guide vidéo de la NASA ici, avec des sous-titres espagnols si nécessaire, sur la façon de construire l’hélicoptère.

Coder un jeu d’hélicoptère sur Mars: Ce guide de la NASA permet aux étudiants de créer leur propre jeu vidéo pour explorer Mars avec un hélicoptère comme Ingenuity. Les étudiants apprendront à coder à l’aide de Scratch, un langage de programmation visuel. Vous pouvez regarder un guide vidéo YouTube de la NASA sur le jeu ici, avec des sous-titres espagnols si nécessaire.

L’hélicoptère Ingenuity est arrivé sur Mars le mois dernier dans le cadre du rover Perseverance de la NASA, qui a atterri le 18 février dans un ancien delta du cratère Jezero. L’hélicoptère est un petit drone à quatre pales qui ne pèse que 4 livres. (1,8 kilogrammes). Sa mission est de tester des technologies de vol et de reconnaissance qui pourraient aider les futurs astronautes sur Mars.

Perseverance a largué l’hélicoptère Ingenuity sur Mars samedi 3 avril. L’hélicoptère à énergie solaire a survécu avec succès à sa première nuit seul sur Mars et testera bientôt ses rotors pour son prochain vol. Son appareil photo a déjà commencé à prendre des photos couleur de Mars.

Les ingénieurs de la NASA s’attendent à ce qu’Ingenuity effectue une série de vols de plus en plus longs qui n’atteignent pas plus de 16,5 pieds (5 m) au-dessus de la surface martienne. Le rover Perseverance restera à une distance de sécurité et prendra des photos des vols d’essai d’Ingenuity pendant que l’hélicoptère prend ses propres photos d’en haut.

