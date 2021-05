Enseignez à vos enfants l’éclipse lunaire de la Super Flower Blood Moon de 2021

La seule éclipse lunaire totale de 2021 se produit cette semaine et pour les familles qui souhaitent profiter de l’éclipse de la « Super Flower Blood Moon », voici tout ce que vous devez savoir.

Le 26 mai (ou entre le 25 et le 27 mai, selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde), il y aura un total éclipse lunaire . Pendant une éclipse lunaire, la lune traverse l’ombre de la Terre alors que notre planète se trouve directement entre le soleil et notre satellite naturel et rocheux. Dans une éclipse lunaire totale, la lune et le soleil sont sur des côtés exactement opposés de la Terre et la lune est complètement engloutie dans l’ombre de la Terre, tandis qu’une éclipse lunaire partielle se produit lorsqu’une partie seulement de la lune se déplace dans l’ombre de la Terre.

Cette éclipse se produira en même temps qu’un « super lune », un terme informel qui décrit les moments où la pleine lune est au périgée, ou à son point le plus proche de la Terre, ce qui lui donne un aspect extra grand et lumineux dans le ciel nocturne.

Selon l’endroit où vous vivez, vous devrez vous lever tôt ou vous lever tard pour voir l’éclipse. Il commence à 4 h 47 HAE (8 h 47 GMT), la totalité du pic se produisant à 7 h 16 HAE (11 h 16 GMT). L’éclipse se terminera à 9 h 50 HAE (13 h 50 GMT). S’il fait jour dans votre lieu de visionnage, vous devrez regarder des webémissions là où il fait encore nuit.

Cette infographie montre les étapes de l’éclipse lunaire totale du 26 mai 2021 en temps universel, ou GMT. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA

Éclipse de lune de sang de super fleur (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Imelda Joson et Edwin Aguirre) Si vous prenez une photo de l’éclipse lunaire totale de 2021, faites-le nous savoir! Vous pouvez envoyer des images et des commentaires à [email protected]45Secondes.fr.

La prochaine éclipse sera visible depuis l’ouest de l’Amérique du Nord, le sud et l’extrême ouest de l’Amérique du Sud, l’océan Pacifique, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et l’Asie du sud-est.

Totalité, ou le moment où l’ombre de la Terre s’obscurcit complètement la lune , peut durer de quelques secondes à 100 minutes. La totalité de cette éclipse à venir devrait durer environ 14 minutes et 30 secondes. Cependant, pour ceux qui pourront voir l’éclipse lunaire totale, sortez tôt car, en commençant environ une heure et demie avant la totalité, vous pourrez voir une «éclipse partielle d’ombra». Cela signifie que vous commencerez lentement à voir l’ombre projetée sur le visage de la lune.

Selon la NASA , que vous n’attrapiez qu’une partie de l’éclipse ou que vous soyez témoin de l’événement en entier, la visualisation d’une éclipse lunaire est «un spectacle impressionnant qui donne aux étudiants une excellente occasion de s’engager dans l’observation pratique du ciel». L’équipe éducative du Jet Propulsion Laboratory de la NASA organise cette formidable activité d’éclipse lunaire pour les enfants afin d’enseigner aux étudiants comment et pourquoi les éclipses lunaires fonctionnent.

En plus d’agir comme une opportunité d’apprentissage, c’est aussi juste « une expérience vraiment amusante d’aller voir une éclipse lunaire totale », a déclaré l’astronome et astrophysicien Jackie Faherty du Musée américain d’histoire naturelle de New York à 45secondes.fr.

Trucs et astuces pour observer une éclipse lunaire

Une carte montrant où l’éclipse lunaire du 26 mai 2021 est visible. Les contours marquent le bord de la zone de visibilité aux moments de contact d’éclipse. La carte est centrée sur 170 ° 15’W, la longitude sublunaire à la mi-éclipse. (Crédit d’image: Studio de visualisation scientifique de la NASA)

Pour commencer, les trois meilleurs outils dont vous pouvez disposer pour regarder une éclipse lunaire sont un endroit confortable pour s’asseoir, des collations et – surtout – de la patience, a déclaré Faherty.

Alors que la totalité de cette éclipse durera moins de 15 minutes, il y a tellement plus à voir pendant la nuit de cette éclipse lunaire totale.

Au lieu d’essayer de le chronométrer pour que vous couriez à l’extérieur pour avoir un aperçu rapide de l’éclipse, puis que vous reveniez, Faherty suggère à la place que, même si votre région ne connaît qu’une éclipse partielle, vous devriez toujours prévoir de regarder le ciel et de profiter davantage. que juste l’éclipse elle-même.

« Pensez-y plus comme vous le feriez pour un film ou une émission Netflix », a déclaré Faherty. « Préparez-vous de la même manière. »

«Prends du pop-corn, un verre de quelque chose de bon», a-t-elle ajouté. «Procurez-vous un petit siège confortable pour avoir une belle vue dégagée sur la lune. Arrivez-y avant qu’elle n’atteigne la scène maximale où elle se trouve dans la partie la plus sombre de l’éclipse afin que vous soyez assis, vous êtes prêt et regardez-le simplement se dérouler. «

Le ciel nocturne est le cinéma original. C’était la zone de divertissement originale pour les gens. Inventez des histoires pour décrire les formes et les motifs que vous voyez dans les étoiles, inventez des histoires sur ce que fait la lune. Installez-vous confortablement, installez-vous confortablement, puis tenez-vous debout pendant un moment. Laissez-vous vraiment comprendre. »

Outre le simple plaisir de regarder l’éclipse elle-même, en vous installant à l’aise et en passant du temps, vous pouvez transformer un événement d’observation de l’éclipse en un événement d’observation du ciel plus excitant. Parce que la lune est plus sombre que d’habitude lorsque l’ombre de la Terre la traverse, l’éblouissement réduit de la lune rend le ciel plus sombre et les étoiles deviennent plus visibles.

Faherty a comparé la lune à une lampe de poche brillante dans un endroit sombre; lorsque vous utilisez une lampe de poche, vous pouvez voir sur quoi elle brille, mais il est plus difficile de voir les zones sombres sur lesquelles vous ne la pointez pas. En d’autres termes, la lumière vive d’un pleine lune va laver les étoiles autour de lui. Maintenant, il est plus facile de voir les étoiles quand il y a un nouvelle lune (et vous ne pouvez pas voir la lune dans le ciel nocturne), mais quand il y a une pleine lune brillante, il peut être très difficile de voir les étoiles. C’est pourquoi il est si spécial que, pendant l’éclipse, vous pourrez voir à la fois une pleine lune et la beauté des étoiles du ciel nocturne en même temps.

« Prenez-le, prenez le ciel nocturne. Ne le considérez pas seulement comme une chose d’observation d’éclipse lunaire, prenez-la comme une chose d’observation du ciel », a déclaré Faherty.

Passer la soirée à regarder le ciel au lieu de simplement sauter pour voir l’éclipse donnera également à vos yeux plus de temps pour s’adapter, a-t-elle ajouté. « Il faut un certain temps à vos yeux pour s’adapter. Il faut un certain temps à vos yeux pour s’ajuster à l’obscurité. Et pour que vous fassiez vraiment attention à ce qu’il y a là-bas. Plus vous regardez le ciel, plus vous voyez, » dit Faherty .

Que verrez-vous?

Il est difficile de prédire exactement à quoi ressemblera l’éclipse, mais il est possible que il aura réellement l’air rouge !

Les éclipses lunaires sont souvent de couleurs brunâtres ou même rougeâtres, car la lumière du soleil qui rebondit généralement juste sur la lune passera d’abord à travers l’atmosphère terrestre . En général, l’atmosphère terrestre filtre la lumière bleue de plus courte longueur d’onde, de sorte qu’il ne reste que de la lumière rougeâtre et orange. En outre, différentes particules dans notre atmosphère peuvent ajouter à cet étrange effet de changement de couleur.

Par exemple, Faherty a déclaré: « s’il y a beaucoup d’éruptions volcaniques … qui se produisent sur la planète et qui jettent beaucoup de matière dans la haute atmosphère, cela peut créer des couleurs magnifiques », a-t-elle déclaré.

Faherty a comparé le phénomène de la «lune de sang» à l’observation d’un coucher de soleil ou d’un lever de soleil, dont les couleurs vibrantes sont affectées par ce qui se trouve dans l’atmosphère terrestre, vous ne pouvez donc pas prédire exactement à quoi elles ressembleront une nuit donnée. Votre vue peut également être affectée par les nuages ​​et le mauvais temps.

Informations utiles pour l’observation du ciel

Pour avoir une meilleure idée de la date exacte de l’éclipse, de l’endroit où vous vous trouvez et de la quantité d’éclipse que vous pourriez voir, vous pouvez consulter ceci carte de l’éclipse à partir de l’heure et de la date.

Si vous êtes dans les Amériques, vous pourrez repérer l’éclipse dans les heures précédant le lever du soleil le 26 mai et depuis l’hémisphère oriental, vous pourrez la repérer après le coucher du soleil le 26 mai.

L’éclipse totale sera visible près du coucher de la lune dans l’ouest des États-Unis continentaux, au Canada, au Mexique, dans la majeure partie de l’Amérique centrale et dans quelques autres pays, alors qu’elle sera visible juste après le lever de la lune le long du bord du Pacifique asiatique.

Par exemple, si vous vivez à Seattle, la lune se couchera à environ 5 h 29, heure locale (8 h 29 HNE (12 h 29 GMT) le 26 mai, vous devrez donc vous lever tôt le matin pour l’attraper; alors que dans Tokyo, Japon, le long du bord de la jante Asie-Pacifique, le lever de la lune aura lieu à 18 h 37, heure locale (5 h 37 HNE (9 h 37 GMT)) afin que vous puissiez repérer l’éclipse dans la soirée, selon timeanddate.com .

L’éclipse partielle, lorsque la lune est partiellement couverte par l’ombre intérieure sombre de la Terre avant et après la totalité, sera visible du Canada et de l’est des États-Unis juste avant le coucher de la lune et de l’Inde, du Népal, de l’ouest de la Chine, de la Mongolie et de l’est de la Russie juste après la lune se lève. Les observateurs du ciel de l’est de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique verront à la fois l’éclipse totale et partielle.

