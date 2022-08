Enrique Rocha, un lauréat diabolisé à Macabro 2022

Macabre 2022

Le Festival international du film d’horreur de Mexico rendra hommage au défunt acteur et à sa contribution au genre.

Enrique Rocha sera honoré à Macabro 2022 (Photo : IMDB)

Le 7 novembre 2021, la nouvelle de sa mort a été publiée. Ce jour-là, son nom était tendance sur les réseaux sociaux. Publications, commentaires et opinions tournaient autour de son héritage. Pour un secteur du public, l’acteur a représenté la méchanceté et la tyrannie dans les feuilletons. « C’était un sacré vieil homme », ont écrit les fans de son travail. Les fans amoureux de sa présence et de sa voix se sont également souvenus de lui comme d’un homme aux sentiments malveillants et pervers dans ses personnages de feuilleton. Mais les cinéphiles cherchaient leur relation avec le monde des ténèbres sur grand écran.

Sans aucun doute, le film le plus cité est Pandémonium satanique (1975), de Gilberto Martinez Solares. C’est un titre d’horreur mexicain classique dans lequel Rocha joue Luzbel lui-même, l’ange déchu. Avec la séduction vocale et physique qui le caractérise, l’acteur donne vie au diable abusant d’une nonne pour la posséder corps et âme au point de détruire sa foi. Ce film n’a pas été bien accueilli à l’époque par les pratiquants du catholicisme en raison de sa critique de l’Église catholique, en plus d’être considéré comme blasphématoire, tant pour son message que pour l’érotisme qu’il manie.

Mais ce n’était pas le seul rescapé dans la mémoire des cinéphiles. Un autre film qui a été discuté était Satan de toutes les horreurs (1974), de Julian Soler. Il s’agit d’une adaptation mexicaine de La chute de la maison Usher, une nouvelle d’Edgar Allan Poe. Ici Rocha est Eric Gérard, propriétaire d’un vieux manoir où le diable était adoré et ses habitants souffrent d’une étrange malédiction.

A ces deux films, ses apparitions dans le possédé (1968), d’Emilio Gómez Muriel, et poupée reine (1971), de Sergio Olhovich, dans le cadre de sa filmographie liée aux intrigues diaboliques. Son entrée dans le genre se fait avec un vampire qui ressuscite une femme condamnée au temps de l’Inquisition.

Les quatre titres cités seront extraits de la malle des souvenirs de Macabro FICH pour rendre hommage à Enrique Rocha, figure importante du récit du film d’horreur dans notre pays. Pandémonium satanique Elle sera exposée gratuitement au panthéon San Fernando de Mexico le mercredi 24 août à 19h00. Satan de toutes les horreurs Oui poupée reine Ils seront diffusés sur Channel 22.

Ainsi, un peu moins d’un an après sa mort, à travers ses personnages, l’acteur sera présent à un festival qui loue et diffuse des œuvres cinématographiques telles que celles dans lesquelles il a joué. Et c’est cela qui fait l’horreur diabolique à son époque, couplé aux histoires qui ont nécessité son talent, C’était pertinent pour un genre souvent sous-estimé par une majorité.

