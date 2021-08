Enrique Lucero, l’acteur de cinéma mexicain qui nous a marqué et on ne connait pas son nom

-Cet acteur est formidable. Il apparaît dans de nombreux films.

-Oui, je l’ai aussi vu dans plusieurs. C’est un grand acteur, monsieur.

-Comment s’appelle?

-Je ne sais pas, attention.

La question est récurrente lorsqu’on parle de lui après l’avoir vu dans l’un des plus d’une centaine de films auxquels il a participé. Mais de cette filmographie étendue, deux sont les titres spécifiques qui génèrent une conversation sur ses performances et les personnages qu’il joue : Macario, par Roberto Gavaldon, et Canoë, par Felipe Cazals lorsque nous aurons l’information.







Nichés dans la peau et les entrailles de chaque Mexicain, les deux films continuent d’être vus par le public. A ce jour, ils produisent une nouvelle lecture ou une nouvelle contribution au spectateur. Mais un point qu’ils ont en commun est le nom d’Enrique Lucero au générique du casting. Cependant, malgré le fait qu’il soit parmi les protagonistes là-bas, beaucoup de gens ne connaissent toujours pas le nom de l’acteur qui personnifie la Mort qui laisse la dinde avec Macario, Le même acteur qui joue le prêtre détesté qui provoque la bile pour incitation au lynchage des étudiants.

Dans le cas d Canoë, compte tenu des événements violents actuels dans certaines régions du pays, le film se sent pertinent en raison de la représentation de la brutalité qui est exercée contre certains groupes de personnes, ainsi que de l’influence que les dirigeants ont sous la protection d’une investiture et profitant de l’ignorance d’une communauté. Une grande partie de cet impact est due à l’interprétation de Lucero en tant que prêtre.

Avec une coupe de cheveux de style militaire et des lunettes noires, l’acteur a imprimé des traits sinistres sur le prêtre qui domine la volonté des habitants de Canoa, Puebla. A diferencia de otros representantes de la Iglesia católica en el cine mexicano, el cura de Enrique Lucero no pasa de largo para las emociones de las cinéfilas y los cinéfilos debido a su perversidad disfrazada de bondad que tiene como colofón la barbarie moldeada a partir de la Parole de Dieu.

La réaction d’inconfort et d’aversion que Lucero suscite avec son rôle d’ecclésiastique dans Canoë contraste avec l’effet qu’il provoque dans son rôle de Mort dans Macario. Le public l’aime, pas autant que Macario, mais il l’aime. Avec des vêtements indigènes et un ton doux dans ses propos, l’acteur suscite la sympathie pour son bon traitement envers le paysan qui souhaite manger une dinde sans la partager avec qui que ce soit. C’est également devenu une image durable et emblématique en montrant dans une grotte comment des centaines de bougies allumées sont en fait des vies humaines.

Mais Enrique Lucero il a fait plus, beaucoup plus. L’une de ses principales vertus en tant qu’acteur était d’absorber complètement les métiers que ses personnages développaient, alors il s’est consacré à les apprendre et à rendre ses rôles plus véridiques en fonction des histoires qui lui étaient racontées. Un échantillon de ceci était dans Ange du quartier, où il incarne Kick, un ex-boxeur tourmenté pour avoir assassiné un rival sur le ring et dans son malheur il gagne sa vie comme aéronaute ; les connaissances acquises en boxe et en décoration de ballons sont visibles dans le film.

Du cinéma de l’âge d’or au cinéma d’action populaire des années 80, il a su rester dans les productions cinématographiques comme l’un des meilleurs acteurs de soutien que notre pays ait eu. Il a su éviter le soi-disant « cinéma ficheras » dans une scène qui a amené nombre de ses anciens collègues de garde à participer avec de petites apparitions, une situation qui contrastait avec ce qu’avaient été leurs trajectoires.

S’il est vrai que pour beaucoup il est et sera reconnu comme l’acteur qui a fait de la Mort le prêtre le plus célèbre et le plus détesté de l’histoire du cinéma national, il est également vrai qu’il avait et a un nom. Il appartient déjà à chaque conversation de le mentionner, mais il est fort probable qu’il sera prononcé clairement par cette personne qui revoit Canoë et est rempli de colère quand il écoute le discours avec lequel il prononce le lynchage : « Désormais, ils ne viendront plus seulement pour voir. Ils viennent me tuer pour pouvoir hisser leur drapeau. Ils viennent brûler le prince San Miguel… ».