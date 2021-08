Enrique et Meghan de Sussex feront partie de ‘E! True Hollywood Story ‘: quand et où regarder la deuxième saison

Au milieu des désirs Henri de Sussex et son épouse Meghan du Sussex de baptiser sa fille Lilibet Diana Mountbatten-Windsor devant la reine Elizabeth II du Royaume-Uni lors de son prochain voyage et d’apprendre que l’ancienne actrice a engagé l’organisateur d’événements d’Oprah Winfrey pour son 40e anniversaire, le 4 août, une nouvelle nouvelle met les ducs de Sussex à l’honneur et c’est que leur histoire viendra à ‘E! True Hollywood Story ‘qui lance sa deuxième saison, quand et où la voir en Amérique latine?

La série documentaire explore « L’histoire de grandes icônes de la culture pop pour montrer comment elles sont devenues un point clé du changement social et culturel ». Il est raconté par ses propres protagonistes et les personnes qui les entourent en tête-à-tête avec les téléspectateurs. Chaque épisode sera dédié à une célébrité parmi lesquelles se démarquer Brad Pitt, Cardi B, Elon Musk, Jay-Z, Brittany Murphy, Whitney Houston, parmi beaucoup d’autres.

Une histoire sera diffusée par semaine et qui ouvrira la deuxième saison sera Cardi B, la chanteuse lauréate d’un Grammy, et montrera le chemin qu’elle a suivi pour réussir dans l’industrie de la musique et surmonter l’adversité et les problèmes de santé.

QUAND EST-IL SORTI ET QUELS ÉPISODES APPORTERA-T-IL ?

La prochaine tranche de ‘ET! Véritable histoire hollywoodienne ‘ Il mettra en vedette Brad Pitt, l’icône hollywoodienne, et comprendra des interviews exclusives. Le troisième volet appelé « Harry et Meghan » sera destiné à Harry et Meghan de Sussex.

« Examinez la romance éclair du couple le plus médiatique d’aujourd’hui, le prince Harry et Meghan Markle, et comment leur bataille avec les médias, le racisme, le drame familial et les traditions royales ont renforcé leur lien »lit le communiqué officiel.

« Je protégerai toujours ma famille », entend-on dire Harry de Sussex en regardant Meghan Markle, dans la bande-annonce officielle. (Photo : E! Divertissement)

Il est suivi de chapitres intitulés « Transgenre à Hollywood » avec des personnalités comme Candis Cayne, Angelica Ross, Trace Lysette et Ian Alexander ; « Milliardaires : féroces, intrépides et outrageusement riches » qui comprend Elon Musk, Jay-Z et Sara Blakely; « Le retour des célébrités » avec Robert Downey Jr., Winona Ryder et Dave Chappelle ; ‘El Secreto de Victoria’ Oui « Mystères d’Hollywood » qui explorera les cas de Brittany Murphy, Whitney Houston et les mystères derrière eux.

La deuxième saison de ‘ET! Véritable histoire hollywoodienne ‘, avec les histoires les plus crues et les plus réelles des stars, ne peut être vu exclusivement que par E! Divertissement Amérique latine à partir de ce lundi 9 août et chaque lundi, un nouvel épisode sera diffusé en avant-première à 22h50 (LATAM / BRA). On s’attend à ce que l’épisode de Harry et Meghan de Sussex appelé « Harry et Meghan » premières après le 23 août.

La série télévisée a débuté en 1996 et est devenue un énorme succès en plongeant dans la vie personnelle et professionnelle des plus grandes stars. Malgré sa grande base de fans, la série a fait une pause après sa première saison. En 2020, le redémarrage a été annoncé avec une deuxième saison appelée ‘ET! Véritable histoire hollywoodienne S2 ′ qui devait commencer le 15 mars 2021.

Les ducs de sussex Ils se sont mariés le 19 mai 2018 dans la chapelle St George du château de Windsor et en 2020, Harry de Sussex et Meghan de Sussex ont annoncé leur intention d’abandonner leur rôle dans la famille royale britannique et de devenir financièrement indépendants. Après cela, ils ont quitté le Royaume-Uni pour s’installer en Amérique avec leur premier fils Archie Mountbatten-Windsor. En 2021, Lilibet Mountbatten-Windsor est née.