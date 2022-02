Enrique Bunbury annonce sa retraite des concerts live

Étant l’un des grands représentants du rock en espagnol, le chanteur de Les héros du silence, Enrique Bunburya annoncé son retrait de la scène pour des raisons de santé, du fait qu’il souffrait depuis des années de problèmes de gorge lors de ses tournées. L’artiste a même récemment entamé une tournée au Mexique, au cours de laquelle il a joué dans plusieurs villes du pays pour présenter ses disques les plus récents qu’il a créés ces dernières années.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Bunbury a assuré qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour localiser et comprendre son problème de santé, qui, selon lui, remonte peut-être à sa tournée « Mutations » entre 2015 et 2016, mais qui s’est aggravé au cours de sa tournée. »Attentes » réalisées entre 2017 et 2019.

« La pause des tournées internationales, les 20 et 21, m’a fait penser que peut-être ma maladie s’était estompée et que l’envie de renouer avec le public, les techniciens et les musiciens sur scène était une force beaucoup plus puissante », a-t-il déclaré.

« Ce qui m’est arrivé lors de cette tournée mexicaine corrobore le contraire et confirme et avance, une décision que je savais proche », a-t-il mentionné en référence aux annulations de ses concerts à Monterrey, Toluca, Morelia et au report d’autres tels que celui de Mexico, Guadalajara et Queretaro.

C’est pour cette raison que les concerts prévus d’ici septembre de cette année aux États-Unis et en Espagne seront les dernier de sa carrière. Cependant, Enrique Bunbury a clairement indiqué qu’il ne se retirerait pas de la musique, car il continuerait à composer des chansons, à enregistrer des albums et à écrire des livres de poésie.

« J’espère que ce que je peux désormais vous proposer continuera de vous intéresser le moins possible. Ainsi, je tiens également à remercier mon groupe, les Holy Innocents, et toute mon équipe technique et de management. Ce fut un grand voyage. Merci à tous », a-t-il terminé son message.

Bunbury a dirigé Heroes of Silence pendant une décennie, un groupe qui a sorti quatre albums et est devenu très populaire en Europe et en Amérique latine avec des chansons comme « Between Two Lands » ou « The Right Spark ».

De là, il a poursuivi sa carrière solo, apparaissant dans plus de 1500 concerts en Europe, en Amérique latine, aux États-Unis et même au Japon, étant ses derniers disques. »Possible » et »Cours intensif de lévitation » en 2020.