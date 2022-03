Enregistrer un message vocal : Voici comment cela fonctionne dans WhatsApp, sur le PC et l’iPhone

L’enregistrement et l’envoi d’un message vocal présentent de nombreux avantages : Par exemple, vous parlez beaucoup plus vite que vous ne tapez. De plus, les choses compliquées peuvent souvent être mieux exprimées avec des mots parlés qu’avec des mots écrits.

Par Sven Wernicke

Vous disposez de nombreuses options pour enregistrer des messages vocaux – à la fois sur le smartphone et sur le PC ou le Mac. Nous expliquons exactement comment cela fonctionne ci-dessous.

Enregistrer un message vocal avec WhatsApp



Dans WhatsApp, il vous suffit d’appuyer sur le symbole avec le microphone à côté du champ de saisie de texte.



Image : © Adobe Stock/Sara Michilin 2018



Avec probablement la messagerie la plus populaire au monde, il est très facile d’enregistrer un message vocal :

Démarrez WhatsApp et sous « Chats », sélectionnez la personne ou le groupe qui doit recevoir un message vocal. Placez votre doigt sur l’icône du microphone en bas à droite et maintenez l’icône. L’enregistrement démarre immédiatement. Parlez vers le bas du téléphone, là où se trouve le microphone. Relâchez l’icône du microphone pour arrêter l’enregistrement du message vocal et l’envoyer immédiatement.

Astuce pour les messages vocaux « mains libres »: Appuyez longuement sur l’icône du microphone, puis balayez vers le haut. L’enregistrement se poursuit sans que vous ayez à garder votre doigt sur l’écran. De plus, votre message vocal ne sera pas envoyé immédiatement. Si vous ne l’aimez pas, vous pouvez le supprimer.

Enregistrer un message vocal avec Windows Voice Recorder



Avec l’enregistreur vocal intégré, vous enregistrez des messages vocaux dans Windows.



Image : © Microsoft 2022



Si vous souhaitez enregistrer un message vocal sur un PC avec Windows 10 ou 11, vous avez besoin d’un microphone. Un microphone est intégré dans la plupart des ordinateurs portables, pour les ordinateurs fixes, vous avez besoin d’un microphone USB ou d’un casque, par exemple. Une fois que tout est configuré, procédez comme suit :

Tapez « Voice Recorder » dans le champ de recherche de la barre des tâches et sélectionnez le programme du même nom dans les résultats de la recherche. Cliquez sur l’icône du microphone pour commencer l’enregistrement. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur l’icône d’arrêt. Le message vocal est automatiquement enregistré et affiché dans un aperçu. Faites un clic droit sur le fichier et sélectionnez « Ouvrir l’emplacement du fichier ». Vous trouverez ici le fichier MPEG de votre enregistrement vocal – vous pouvez l’envoyer par e-mail ou dans un messager, par exemple.

Remarquer: Si l’enregistreur vocal n’est pas préinstallé, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le Boutique MicrosoftTélécharger.

Créer des messages vocaux sur Mac



Sur Mac, vous composez des messages vocaux avec l’application Voice Memos.



Image : © Capture d’écran ACTIVER/Apple 2022



Sur Mac, vous pouvez créer des messages vocaux à l’aide de l’application Voice Memos, similaire à Windows. Encore une fois, vous avez besoin d’un microphone USB ou d’un casque s’il n’y a pas de microphone intégré. C’est comme ça que ça marche :

Ouvrez la recherche Spotlight avec le raccourci clavier cmd + barre d’espace. Tapez « Memos vocaux » dans la barre de recherche et ouvrez l’application correspondante à partir des résultats de la recherche. Cliquez sur le bouton d’enregistrement rouge. Vous pouvez utiliser le bouton pause pour interrompre l’enregistrement si nécessaire. Cliquez sur « Suivant » pour continuer l’enregistrement. Lorsque vous avez tout dit, cliquez sur « Terminé » en bas à droite. Votre Mac enregistre chaque message vocal en tant que « Nouvel enregistrement ». Vous pouvez lire, modifier ou renommer le fichier par la suite. Cliquez sur le symbole de partage en haut à droite (carré avec une flèche pointant vers le haut) et sélectionnez, par exemple, le programme de messagerie ou l’application de messagerie pour envoyer le message vocal. Vous pouvez également faire un clic droit ou un clic secondaire sur l’enregistrement et choisir Services > Afficher dans le Finder. Vous trouverez ici le fichier MPEG de votre enregistrement et vous pouvez l’envoyer par e-mail, messager et similaire.

Enregistrer des messages vocaux sur iPhone



Sur l’iPhone, vous enregistrez des messages vocaux dans l’application Voice Memos.



Image : © ACTIVER/Apple/Unsplash 2019



L’application de mémos vocaux est également disponible sous une forme presque identique sur iPhone et iPad. Vous pouvez généralement les trouver dans le dossier Utilitaires. Comment l’utiliser:

Lancez l’application Mémos vocaux. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer l’enregistrement. Appuyez sur le bouton d’arrêt pour arrêter l’enregistrement. Votre message vocal apparaîtra comme « Nouvel enregistrement » dans l’application. Vous pouvez les écouter, les modifier ou les supprimer. Appuyez sur les trois points à côté de l’enregistrement et sélectionnez « Partager » dans le menu qui apparaît. Vous pouvez envoyer votre enregistrement vocal via WhatsApp, e-mail ou d’autres applications, par exemple.

Pointe: Vous pouvez obtenir divers outils d’édition en allant dans « Modifier l’enregistrement » dans le menu en trois points. Par exemple, vous pouvez raccourcir l’enregistrement, échanger des séquences individuelles et ajuster la vitesse de lecture.

Messages vocaux sur Android



Les téléphones Android ont également une application préinstallée pour parler des messages.



Image : © thinkstock/AntonioGuillem 2017



Une application pour enregistrer les messages vocaux est préinstallée sur la plupart des smartphones et tablettes avec Android. En règle générale, il s’appelle « dictaphone », par exemple dans les téléphones portables de la série Samsung Galaxy. Alternativement, vous pouvez le trouver dans le Google Play Store applications d’enregistrement vocal gratuites.

Les applications fonctionnent toutes de manière très similaire. Voici un exemple d’application d’enregistrement vocal sur un Samsung Galaxy S20 :

Démarrez l’application d’enregistrement vocal. Appuyez sur le bouton rouge pour commencer l’enregistrement. Si nécessaire, appuyez sur le bouton pause pour mettre l’enregistrement en pause. Utilisez à nouveau le même bouton pour continuer. Sélectionnez le bouton d’arrêt pour terminer et enregistrer le message vocal.

Vous pouvez souvent éditer vos messages vocaux de manière approfondie. Avec la machine à dicter de la série Galaxy, les options correspondantes se trouvent dans le menu à trois points sous « Modifier ».

Conseils pour de meilleurs enregistrements vocaux

Vous pouvez utiliser ces conseils pour améliorer la qualité de vos enregistrements :

Si une bonne qualité est importante pour vous, utilisez un microphone externe (USB) ou un casque de haute qualité pour les enregistrements. Des accessoires appropriés sont également disponibles pour les iPhones et les smartphones Android.

Vous pouvez régler le niveau d’enregistrement sur le smartphone en rapprochant ou en éloignant la tête du microphone. Après tout, votre message vocal ne doit pas être trop silencieux, mais aussi pas saturé.

Les micros des smartphones sont mal protégés du vent. Trouvez un endroit calme pour les enregistrements vocaux en cours de route. Sinon, vous êtes difficile à comprendre.

Tout le monde n’aime pas les messages vocaux. Tenez-en compte lors de l’envoi. Moins et plus court est généralement mieux.

Au fait : il n’y a pas de durée maximale pour les enregistrements vocaux sur WhatsApp. La longueur maximale d’un message vocal dépend de la mémoire disponible du smartphone et de la limite de téléchargement des fichiers audio définie par WhatsApp. Huit heures ou plus n’est généralement pas un problème. Mais considérez : quelqu’un doit (vouloir) écouter cela.

