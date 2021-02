Enquêtez en quelques secondes sur Sherlock Holmes: Chapter One PS5, PS4 Gameplay

Détective-’em-ups Frogwares Sherlock Holmes ont suscité un culte au cours des dernières années, il y a donc un enthousiasme refoulé pour son histoire d’origine Sherlock Holmes: Chapter One, qui devrait sortir cette année sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Et avec une révélation complète prévue en mars , le développeur ukrainien a publié un bref aperçu du gameplay du prochain monde ouvert.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une brève taquinerie, nous avons un premier aperçu de la toile de fond méditerranéenne que Holmes explorera, alors qu’il cherche à percer le mystère de la mort de sa mère. Bien qu’il y ait des cas primaires à découvrir et à compléter, le développeur promet également de nombreuses missions secondaires, car il vise à élargir la portée de ses efforts précédents. Nous avons hâte d’en voir plus plus tard dans l’année, car cela nous a vraiment ouvert l’appétit.