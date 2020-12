Enquête sur la fraude fiscale Hunter Biden: ce qu’il faut savoir

Un autre jour, un autre épisode du drame de Hunter Biden.

Et au moins cette fois, c’est Hunter Biden qui a annoncé la nouvelle, plutôt que l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, responsable de la fuite du contenu de l’ordinateur portable abandonné de Biden en octobre de cette année.

Le fils du président élu Joe Biden a publié une déclaration le mercredi 9 décembre au sujet de son dernier scandale qui a fait la une des journaux, révélant qu’il faisait actuellement l’objet d’une enquête de la part du gouvernement fédéral pour fraude fiscale présumée.

L’enquête sur la fraude fiscale de Hunter Biden – ce qu’il faut savoir:

Lisez la suite pour tous les détails sur les allégations de fraude fiscale de Hunter Biden, y compris sa déclaration complète sur la question.

Hunter Biden a publié une déclaration sur l’enquête le 9 décembre.

Biden, 50 ans, et l’équipe de transition Biden-Harris ont publié une déclaration officielle à ce sujet.

«J’ai appris hier pour la première fois que le bureau du procureur américain du Delaware avait informé mon conseiller juridique, hier également, qu’il enquêtait sur mes affaires fiscales», a déclaré Biden.

« Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels », a-t-il ajouté.

«Le président élu Biden est profondément fier de son fils, qui a lutté contre des défis difficiles, y compris les attaques personnelles vicieuses de ces derniers mois, pour en ressortir plus fort», indique également le communiqué.

Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement répondu aux rapports de fraude fiscale de Hunter Biden.

Et de nombreux utilisateurs de Twitter ont souligné l’hypocrisie de continuer à enquêter sur Hunter Biden – en particulier sur ses déclarations de revenus – alors que le président en exercice des États-Unis n’a pas montré ses déclarations de revenus au public.

«C’est fou que nous n’ayons toujours pas vu les déclarations de revenus de Trump après 4 ans, et Hunter Biden n’est toujours pas candidat, mais ses impôts font l’objet d’une enquête. Très bien, peu importe », a écrit un utilisateur de Twitter. «Joe Biden est TOUJOURS votre président.»

Un autre utilisateur de Twitter a fait écho à ce sentiment, écrivant: «L’administration Trump enquête sur les impôts de Hunter Biden. Génial. Il est maintenant juste pour l’administration Biden de commencer à enquêter sur les impôts de Don Jr, Eric, Ivanka et Jared.

Hunter Biden a été le centre du drame de l’équipe Biden toute l’année.

Ce n’est pas le premier grand scandale Hunter Biden à éclater ces derniers mois.

En octobre, une copie d’un disque dur contenant le contenu de l’ordinateur portable de Biden a été remise à La poste par l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani.

Un homme qui dirigeait un atelier de réparation d’ordinateurs dans le Delaware a affirmé que Hunter Biden y avait laissé son ordinateur portable en 2019, et quand il a découvert à qui il appartenait, il l’a remis au FBI – mais pas avant de faire une copie du disque dur, ce qui il a ensuite donné à l’avocat de Rudy Giuliani.

Steve Bannon – qui a été arrêté en août pour avoir volé des dons de la campagne Build the Wall – a informé le point de vente du disque dur et Giuliani le leur a remis.

Le disque dur contenait des photos de Biden utilisant prétendument une pipe à crack, une sex tape présumée, des photos provocantes d’une femme mystérieuse, des courriels supposés à l’homme d’affaires ukrainien Vadym Pozharskiy, et plus encore.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.